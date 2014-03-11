Başbakan azarladı, Şanlıurfa Emniyeti'nde görevden alma furyası başladı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü Şanlıurfa mitinginde izdihamı engelleyemediği gerekçesiyle İl Emniyet Müdürü Sıtkı Akgül’ü azarladığı Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde dün 20 şube müdürü ve yardımcısının görev yeri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın son kararnamesi ile bir süre önce Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Sıtkı Akgün, Erdoğan tarafından kentte önceki gün yapılan AKP mitinginde izdihamı önleyemediği için "Emniyet Müdürü sen ne iş yapıyorsun? Yardımcı olsana şuraya. Oradan seyrediyorsun" sözleriyle azarlandı.

Önceki gün yaşanan bu gelişmenin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde dün çeşitli şube müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcılarının da aralarında bulunduğu 20 personelin görev yerini değiştirdi. Vali İzzettin Küçük tarafından onaylanan yeni düzenlemede; Asayiş, Terörle Mücadele, Güvenlik, Bilgi İşlem, Silah ve Patlayıcı Madde, Personel, Hukuk, Evrak Arşiv, Siber Suçlarla Mücadele, Koruma, İnşaat Emlak, Sosyal Hizmetler, Trafik Tescil, Polisevi, Basın ve Halkla İlişkiler, Havaalanı şube müdürleri ile yardımcılarının da aralarında bulunduğu 20 personel başka şubelere atandı.