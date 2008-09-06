Başbakan, Aydın Doğan'a sert çıktı

Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Hürriyet Gazetesi’ndeki haberlere atfen Almanya’daki Deniz Feneri davasına adının karıştırılmak istendiğini belirterek Aydın Doğan’a sert çıktı.

Aydın Doğan'a sesleniyorum: Bunu ispat edemezseniz ahlaki değerler konusunda nasibini almamış birisiniz. Sen böyle çamurları kabul edebilirsin ama biz etmeyiz"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Güngören İlçe Teşkilatı'nın 3. olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Deniz Feneri davasından bahsederken Aydın Doğan'a yönelik oldukça sert mesajlar verdi.

İşte Başbakan'ın o sözleri:

"Günlerdir sürdürdükleri kampanya böyle cevapsız kalmamalı. Medya grubuyla sürdürdükleri kampanyada Deniz Feneri ile ilgili benim adımı koydular. Ben böyle bir para mı almışım? Aydın Doğan'a sesleniyorum: Bunu ispat edemezseniz ahlaki değerler konusunda nasibini almamış birisiniz.

Tayyip Erdoğan ne böyle bir para almıştır ne de böyle bir işe karışmıştır. Bunu hangi yüzle hangi anlayışla söylüyorsunuz. Birileri bizim adımızı vererek bu işi yapmış olabilirler ama sen nasıl bunu kullanabiliyorsun. Kusura bakma Aydın Doğan sen böyle çamurları kabul edebilirsin ama biz etmeyiz.

Alman makamlarına baskı yapmışız. Bugün Alman Savcı açıklama yaptı: "Bize hiçbir Türk makamı baskı yapmamıştır"

Hak yerini elbette bulacak. Onlar bize iftira atıyor biz güçleniyoruz. "

