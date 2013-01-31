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Politika

Başbakan artık 'ulusa' seslenmeyecek!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aylık ''Ulusa Sesleniş'' konuşmaları, bundan böyle ''Millete Hizmet Yolunda'' adıyla yayınlanacak.

31 Ocak 2013 15:23

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın televizyonlarda yayınlanan aylık konuşmasında format ve isim değişikliğine gidildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Başbakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, her ayın sonunda yayınlanan ''Ulusa Sesleniş'' konuşması, bundan böyle ''Millete Hizmet Yolunda'' adıyla yayınlanacak.

Başbakan Erdoğan'ın ay boyunca yaptığı temasları anlattığı ve değerlendirmelerde bulunduğu konuşma, ayrıca görsel zenginlikle vatandaşlara ulaştırılacak. Başbakan Erdoğan'ın katıldığı açılışlar ve programların video görüntülerinin yanı sıra o ay içinde meydana gelen önemli gelişmelerin görüntüleri de daha geniş yer alacak.

Başbakan Erdoğan'ın yeni formatta çekilen ''Millete Hizmet Yolunda'' programı, bu akşam televizyonlarda yayınlanacak.

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