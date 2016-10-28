Başbakan: Artık protokollerde garnizon komutanı yer almayacak

Başbakan Binali Yıldırım, 29 Ekim'den itibaren protokollerde artık garnizon komutanının yer almayacağını söyledi.

Başbakan, Jandarma'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından bu değişikliklerin yapıldığını belirterek, "Sadece Jandarma'nın yani alay komutanlarının olduğu yerlerde çelenk koyma işi illerde belediye başkanları, ilçelerde ise kaymakam ya da belediye başkanı tarafından yapılacak" diye konuştu.

Ankara'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İktidar, içlerindeki ByLock'çuları temizlemek için erken seçime gitmeyi planlıyor" iddiasına da cevap verdi. "Kılıçdaroğlu ciddi bir iddiada bulunuyor. Şayet varsa elinde belge, getirsin biz de gerekeni yapalım" diyen Yıldırım, "Partideki FETÖ'cüleri temizlemek için erken seçim mi yapılır. Bu akla ziyan bir iddiadır. Seçim demek 1 yıl kayıp demektir" diye konuştu.

Yıldırım, sözlerine şöyle konuştu:

Amerika DEAŞ'la mücadelede Münbiç'ten sonra ikinci odak noktası olarak Rakka'yı görüyor ve bu konuda da mücadele için bizim de savunma bakanları karşılıklı konuşuyorlar. Bizim orada açık ve net bir duruşumuz var, Rakka operasyonunda sizinle birlikte olabiliriz ancak bizim için terörist grup olarak tanımladığımız PYD/YPG gibi unsurlar eğer bu operasyonun içinde yer alırsa biz orada yokuz. Çünkü bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüne karşı mücadele hukuk devletine yakışmaz. Hele hele Türkiye'ye düşman, PKK terörüyle omuz omuza, onlara her türlü lojistik desteği veren terör gruplarıyla bir arada olamayız.

Onun dışında başka bir formülünüz varsa buyrun, beraber yapalım. Araplar var, başka unsurlar, teröre bulaşmamış Kürt unsurlar var. Bu görüşümüzü açık ve seçik bir şekilde her zaman onlara aktarıyoruz ama bundan sonra karar onların. Bizim kararımız değil.

Diyarbakır Belediyesi eşbaşkanlarına gözaltı

Gözaltı süreci sona ermeden bir atama yapmak söz konusu değil. Tabii savcılık ya bırakacak, ya da mahkemeye sevk edecek. O süreç tamamlandıktan sonra, nasıl tamamlanırsa ona göre hareket etmek lazım. Türkiye bir hukuk devleti, dolayısıyla hukukun gereği neyse o yapılır. Bu geçici süre içinde valilik çöplerin alınması için oradaki memurları, herkesi devreye sokabilir.