T24 - CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ardahan’da açtığı 27 tesiste 27 adamın çalışma durumunun olmadığını ileri sürerek, "Başbakan, Ardahan’da alay konusu" dedi.



Öğüt, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanının Ardahan’da "ofsayda düşürüldüğünü" öne sürdü. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Erdoğan’a "Nasıl olur da görmeden tesisleri açıyorsunuz?" diye soran Öğüt, "Bir zamanlar sayın Erbakan, hayali temel atıyordu, şimdi Sayın Başbakan hayali açılış yapıyor. Başbakana yakıştıramıyorum" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in konuya ilişkin açıklamalarını anımsatan Öğüt, Alabalık Deresinin kenarına duvar örüldüğünü, Kura Nehri kenarına taş döküldüğünü, 3 tane menfez yapıldığını, Türk Telekom binasının tamir edildiğini, bunların da tesis olarak gösterildiğini öne sürdü.



Yapılan işlerle ilgili fotoğraflar gösteren Öğüt, şu görüşleri dile getirdi:



’Bir dere kenarının duvarı açılış konusu olur mu? Türk halkını niye aldatıyorlar? Bunları yaptığı için Sayın Başbakan Ardahan’da alay konusu. Açılış dediğimiz zaman büyük tesis, fabrika, okul, hastane anlarsınız. 27 tesis açıldı deniliyor, 27 tesiste 27 adamın çalışma durumu yok.



Ardahan’a açılışlar için giderken devletin kasasından kaç para harcama yaptınız? O yaptığınız harcamayla yatırım yapsaydınız Ardahan daha çok faydalanırdı. Devlet seferber oluyor ve bir sürü masraf yapılıyor, kayda değer bir şey yok. Fabrika açsınlar Doğu Anadolu’ya, istihdam yaratsınlar. Biz de gidip takdir edelim. Menfez açılışı yapmak ayıptır, Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışmıyor."



Öğüt, Alabalık Deresinin ıslahı nedeniyle 20’e yakın kişinin evinin yıkıldığını, kimsenin bu kişilere yardım etmediğini, bazılarının göç etmek zorunda kaldığını öne sürdü.



Öğüt, resmi yazı yazmasına rağmen Ardahan valiliğinin Başbakan’ın açılışını yaptığı 27 tesisin listesini alamadığını ifade ederek, gazetecileri tesisleri yerinde görmeye davet etti.





