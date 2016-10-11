Başbakan Alevileri önce iftara davet etti, sonra iptal etti

Başbakan Binali Yıldırım muharrem orucu nedeniyle önde gelen Alevi kurumlarının temsilcilerini Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde iftara davet etti. Bir gün sonra ise özel kalemi aracılığıyla davetlilere iftarın iptal edildiği bildirildi.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Enerji Konferansı nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım, muharrem orucu nedeniyle Alevi kurumlarını önce iftara davet etti, bir gün sonra da iptal etti. Başbakan Yıldırım dün akşam İstanbul Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde birlikte iftar yapmak için birçok Alevi kurumunun yöneticilerine yaptığı daveti iptal gerekçesi olarak Enerji Konferansı’na katılacak olmasını gösterdi. Yeni bir tarih de vermeyen Başbakan Yıldırım’ın iptal gerekçesini pek inandırıcı bulmayan Alevi kurum yöneticileri, davetin iptali konusunda “Yüksek makamlardan bir uyarı gelmiş olabilir” ihtimaline dikkat çekiyorlar.

Enerji Konferansı’nın programının aylar öncesinden bilinmesine rağmen Başbakan Binali Yıldırım’ın dün akşam için Alevi iftarını programına alıp sonradan iptal edilmesi dikkat çekti.

Harbiye’deki Kongre Merkezi’nde düzenlenen Enerji Konferansı’nın dünkü programında yer alan liderler zirvesi 13.30 ile 15.30 arasında gerçekleştirildi. Oruç açımının ise 18.49 saatinde olması, Başbakan’ın konferanstan sonra iftarın yapılacağı Dolmabahçe’deki Ofisine rahatlıkla yetişebileceğini göstermesine rağmen davetin iptal edilmesi farklı yorumlanmasına yol açtı.

"İnandırıcı" bulunmadı

12 Ekim’e kadar sürecek olan muharrem orucu için başka bir gün de vermeyen Başbakan Binali Yıldırım’ın davetini geri çekmesine ve programı önceden belli olan Enerji Konferansı’na katılacak olmasını gerekçe göstermesi Alevi kurumları tarafından pek de inandırıcı bulunmadı.

Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de önceki gün Alevilere Eyüp’te Bahariye Mevlevihanesi’nde birlikte iftar yapmak için davette bulundu. Alevi kurumlarının büyük çoğunluğu bu davete katılmayı reddetti. Alevi kurumlarının Diyanet İşleri Başkanı’nın davetini reddetmesinde Başkan Görmez’in cemevlerine yasal statü tanınmasına karşı aldığı tavır etkili oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez, aslında kendisi bir iftar daveti yapmak yerine bir cemevini ziyaret ederek birlikte iftar yapmayı planlamıştı. Bunun için de Bağcılar Cemevi seçilmiş, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı da Bağcılar Cemevi yönetimini arayarak bu talebi iletmişti. Ancak Bağcılar Cemevi yönetimi, bu ziyaret talebini Diyanet İşleri Başkanı’nın cemevlerini ibadethane olarak görmeyen açıklamalarını anımsatarak geri çevirdi. Başkan Mehmet Görmez, bu gelişme üzerine kendisi Eyüp’te Alevi kurumlarına bir iftar davetinde bulundu. Ancak bu davete de çağrılı bulunan Alevi kurumlarının önemli bir kısmı icabet etmedi. Başbakan Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in iftarına davet edilen kurumlar arasında Karacaahmet Sultan Derneği, Şahkulu Sultan Vakfı, Erikli Baba Derneği, Gazi Cemevi, Kartal Cemevi, Alevi Vakıflar Federasyonu, Garip Dede Derneği, Bağcılar Cemevi ve Alevi Dernekler Federasyonu ile Cem Vakfı da bulunuyordu.