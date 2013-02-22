Başbakan AKP'nin yerel seçim anketine tepki gösterdi; Bu oran fecaat

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin yaptırdığı yerel seçimlere yönelik anket sonuçlarını açıkladı. 10 ilin son yerel seçimlerde aldığı oy oranı ile genel ve yerel seçimlere yönelik oy oranlarını tek tek okuyan Başbakan sonuçlar için “bu oran fecaat” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu, Doğuanadolu ve Karedeniz bölgesi milletvekillerinin ardından dün de partisinin genel merkezinde İçanadolu bölgesinden 10 ilin milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. Aksaray, Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinin milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları kadın ve gençlik kolları başkanları ile il koordinatör milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Vatan gazetesinden Şebnem Hoşgör’ün haberine göre Erdoğan toplantıda, 10 ilin son yerel seçimlerde aldıkları oy oranı ile genel ve yerel seçimlere yönelik son yaptırılan anketlerde görülen oy oranlarını tek tek okudu. Partinin genel oylarının anketlere göre yükselişte olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu bölge bizim için önemli bir bölge. Bu bölge en fazla şehit verdiğimiz bölgelerden biri. Anadolunun kahrını çekiyor. Buna rağmen en fazla oyumuzu buralarda da attırdık. Bu, çözüm sürecine desteğin göstergesidir. Sadece bu bölgede değil Türkiye genelinde halk çözümü destekliyor. Biz de umutluyuz, inşallah çözümü sağlayacağız. Halk desteği şu anda yüzde 65'in üzerinde" diye konuştu.

Erdoğan anket sonuçlarına göre Kayseri'de genel oy oranlarının yüzde 65 olduğunu, kararsızlar da dâhil edildiğinde bu rakamın yüzde 68'e çıktığını, yerel seçimlerde ise belediye başkanına oy vereceğini söyleyenlerin oranının yüzde 72 olduğunu söyledi. Yerel seçime yönelik anket sonuçlarına göre başarı sıralamasında Kayseri'yi Nevşehir izlerken, yaptırılan ankete göre Ankara'da Büyükşehir Belediye seçimlerinde Melih Gökçek'e oy vermem diyenlerin oranının yüzde 48, oy vereceğini söyleyenlerin oranının ise yüzde 46 olduğu ifade edildi.

Kırıkkale'de AKP'nin oy oranının yüzde 60 civarında çıktığını ancak yerel seçim anketi sonuçlarında bu oranın yüzde 11'e düştüğünü belirten Erdoğan "Bu oran fecaat" diyerek Kırıkkale Belediye Başkanı'na tepki gösterdi.

Toplantıda Alevi seçmenlerin bulunduğu illerin milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri Erdoğan'a, Alevi açılımının akıbetini sordu. Bakan Faruk Çelik'in aylarca Alevi dernek, federasyon ve temsilcileriyle görüştüğünü, çalıştaylar yaptığını anımsatan Erdoğan, "Ama onlar kendi aralarında konsensüs sağlayamadılar" dedi.

Erdoğan anketlerden bazı şehirlerde muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarının başarılı göründüğünü bunu araştırdıklarında insan ilişkilerinin iyi olduğunu tespit ettiklerini ifade ederken de, belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerine "Siz de insan ilişkilerinizi geliştirin, iyileştirin" talimatı verdi.