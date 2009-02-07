Başbakan: AKP, İslamcı değil

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin tüm Türkiye belediye başkan adaylarının tanıtımının yapılacağı “2009 Yerel Seçim Kampanyası”nın başlangıç töreninde konuştu.





14 Ağustos 2001'de AKP'yi kurduklarında Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştığını savunan Başbakan Erdoğan, "Milletim krizlerden, kaostan, yamalı bohça gibi koalisyonlardan bizar hale gelmişti. Gemi su almaya başlamış, hızla dibe doğru gidiyordu. Böyle bir dönemde Türkiye'yi ak yarınlara kavuşturmak için AKP'yi kurduk. Milletimize bizatihi kendisi çözüm üretecek dedik. Çünkü bu millet buna muktedirdir dedik" ifadelerini kullandı.



Milletin yollara döküldüğünü söyleyen Erdoğan, "Hiç unutamam Gümüşhane-Trabzon arası bir köyde gecenin karanlığında hanım teyzeler yolumuzu kesti ve dediler ki kolumuzdaki bilezik size feda olsun, gelin gayri çok hasret çektik dediler." dedi.



Semt evlerinde Kuran öğretmiyoruz



CHP'nin Kuran kursu açılımını eleştiren Başbakan Erdoğan şunları söyledi: "Biz semt evlerini çoktan kurduk ama semt evlerinde Kuran eğitimi vemiyoruz. Diyanet bu işi zaten yapıyor. Kalkıp da tereciye tere satmanın alemi yok. Zaten devlet olarak Diyanet İşleri bunun gereğini yapıyor. Sadece oy endişesiyle buradan oy alırım diye bu tür işlere girmenin fadyası yok. Camilerimiz var, orada da eğitim verilebilir. Bunlar Kocaeli'nde bir caminin yapılmasına izin vermiyor. Bu CHP camiyi imar planından çıkartacak kadar ileri giden bir zihniyetin temsilcisi, daha da ileri gidiyorum, halkın talebi diyorsan, orada da halkın talebi var, neden halkin talebine karşı çıkıyorsun."



AB sürecinde cami ibaresi yerine mabet ifadesini koyduklarını hatırlatan Erdoğan, "Neden? Müslüman yoğunsa cami yapılabilir, farklı inanca mensuplar varsa ona göre ibadethane yapabiliriz. Çünkü biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Kalkıp da basit oy hesaplarıyla bu işi yaparsanız bu samimiyetten uzak olur" dedi.



Tüm girişimleri amacı ne olursa olsun ben büyük bir memnuniyetle ve mutlulukla izlediğini belirten Erdoğan, "Hayırlı olsun diyorum" dedi.



Din ekseninde siyasete izin vermeyiz



Din ekseninde bir siyasete izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "İnsan ekseninde bir siyaseti benimsedik ve bunu muhafazakar demokrat bir çizgide sürdürüceğiz. Türk milleti hiçbir zaman taklitçilere prim vermemiştir." şeklinde konuştu.



"AKP İslamcı diyenler..."



Bazı köşe yazarlarının, "sahicisi varken taklidine gerek yok" diye yorumlar yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Biz olayı böyle de değerlendirmiyoruz ama AK Parti'yi farklı yere oturmak isteyenler, 'AK Parti İslamcı partidir' diyenler var. Lütfen ne dinimiz İslam'a ne de AK Parti'ye kimse saygısızlık yapmasın, alavere dalavere yapmasın. Bir defa 'AK Parti İslamcı bir partidir' ifadesi temelinden yanlıştır. AK Parti demokratik laik sosyal bir hukuk devleti içinde kurulmuş muhafazakar bir kimliğe sahip bir partidir. İslam hiçbir partinin sıfatı olacak kadar aşağılanamaz, lütfen bunu birbirine karıştırmayalım" diye konuştu.



