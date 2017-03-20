Başbakan AKP hükümetlerinde görev alan isimleri davet etti; Gül ve Davutoğlu katılmadı

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmalarını ele almak amacıyla AKP hükümetlerinde görev alan bakanlarla bir araya geldi. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu davetli olmalarına karşın toplantıya katılmadı. Melih Gökçek'in son günlerde suçlamalar yönelttiği Bülent Arınç ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Başbakan Binali Yıldırım, kuruluşundan bugüne AKP hükümetlerinde görev alan bakanlarla Ankara’da buluştu. Kahvaltılı toplantıya, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin, Zafer Çağlayan ve Suat Kılıç gibi isimler katıldı.

AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın parti genel merkezinde düzenlediği toplantıya, eski TBMM başkanlarından Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, eski başbakan yardımcılarından Beşir Atalay ve Yalçın Akdoğan, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, Muammer Güler, Efkan Ala, Sadullah Ergin, Vecdi Gönül, Taner Yıldız, Hüseyin Çelik, Nimet Baş, Zafer Çağlayan, Mustafa Elitaş, Kürşat Tüzmen, Nihat Ergün, Ali Coşkun, Fatma Şahin, Selma Aliye Kavaf, Ayşenur İslam, Volkan Bozkır, Suat Kılıç, Atilla Koç, Erdoğan Bayraktar, Fatma Güldemet Sarı, İdris Güllüce, İmdat Sütlüoğlu, Mustafa Demir, Osman Pepe ve Faruk Nafiz Özak katıldı.

Toplantıda, AKP hükümetleri döneminde görev almış bakanlarla halk oylaması çalışmaları masaya yatırıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, çok faydalı geçtiğini belirttiği toplantıda eski çalışma arkadaşlarıyla halk oylaması konusunda bilgi alışverişi yaptıklarını söyledi.

CNN Türk'ün haberine göre buluşmaya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu ise davet edilmelerine rağmen toplantıya katılmadılar.