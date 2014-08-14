'Başbakan, Ahmet Davutoğlu olacak'

Vatan gazetesi yazarı Hüseyin Yayman, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yeni Başbakan’ın Ahmet Davutoğlu olacağını öne sürdü. Yayman, AKP’deki MKYK toplantısında Davutoğlu isminin öne çıkmasının yanı sıra “Erdoğan’ın gönlündeki ismin de Ahmet Davutoğlu olduğunu” ifade etti.

Hüseyin Yayman’ın Vatan gazetesinde “Başbakan Ahmet Davutoğlu!” başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2014) yazısı şöyle:

AK Partide Genel Başkan ve Başbakanın kim olacağı netleşti. Tayyip Erdoğan ve parti sözcülerinin dile getirdiği prensipler irdelendiğinde o ismin Ahmet Davutoğlu olduğu anlaşılıyor. Bunun da ötesinde Erdoğan’ın gönlündeki isim Ahmet Davutoğlu.



MKYK toplantısında Erdoğan, ‘Başbakan ve genel başkan kim olmalı’ sorusunu sordu. Abdullah Gül, Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu isimlerinin öne çıktığı listede Ahmet Davutoğlu birinci çıkıyor. Milletvekilleriyle yapılan toplantılar yanında ayrıca genişletilmiş il başkanları toplantısı devam ediyor. Bu toplantıya il başkanlarının yanı sıra, belediye ve büyükşehir başkanları katılıyor. Burada da Ahmet Davutoğlu adının öne çıktığı iddia ediliyor.



Erdoğan onu işaret ediyor



Bugün partinin 13’üncü kuruluş resepsiyonu yapılacak. Cuma günü ise Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları toplantısı var. Erdoğan bu toplantılarda temayül yoklaması yaparak teşkilatları karara ortak yapmak suretiyle ilerleyen zamanlarda çıkacak problemleri önlemeye çalışıyor.

Erdoğan’ın son üç ayda dile getirdiği prensipler alt alta yazıldığında Başbakan çıkıyor. O prensipleri yeniden hatırlayalım. 1. Genel başkan ve başbakan ayrı olmayacak. 2. Üç dönem kuralı kaldırılmayacak. 3. Emanetçi başbakan olmayacak. Bu tarife uyan isim Ahmet Davutoğlu.



Gül vekil olmadığı için başbakan olamıyor



Halihazırda mevcut adaylara bakıldığında şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Abdullah Gül, milletvekili olmadığı için başbakan olamıyor. Yine aynı şekilde Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu da vekil olmadıkları için denklemin dışına düşüyor. Dolayısıyla Gül, Kurtulmuş, Soylu ihtimali kendiliğinden devre dışı kalıyor.



Başbakan Erdoğan ‘emanetçi başbakan olmayacak’ sözü ve ‘üç dönem kuralının devam edeceği’ açıklaması dolayısıyla Bülent Arınç, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin isimleri de kendiliğinden elenmiş oluyor.



Şartlı Başbakanlık

Bu gelişmelerin yanında özellikle Bülent Arınç’ın açıklamalarının altını çizmek gerekiyor. Arınç tecrübeli ve milletin vicdanı olmuş bir siyasetçi. Dünkü konuşmasında Gül’ün siyasete dönmesini ve ülkeye yararlı hizmetler yapmasını gönülden istediğini belirttikten sonra şunları söyledi:

“Bugün seçilecek genel başkan ve başbakanın 2015’ten sonra da güçlü bir biçimde geldiği takdirde d evam etmesi doğrudur. Ancak bir yıllık deneme süresi var. Bu bir yıllık deneme süresinde partiyi nasıl sevk ve idare edeceği, hükümeti nasıl yöneteceği, karşılacağı güçlüklere karşı partiyi nasıl başarılı kılacağını bir görmekte fayda var.” Arınç’ın tarifi de şartlı olarak da olsa Davutoğlu’nu gösteriyor.



Tek adayla gidiliyor, MKYK değişmiyor

27 Ağustos’ta yapılacak olağanüstü kongreyle ilgili bir duruma dikkat çekiliyor. Kongreye tek adayla gidiliyor. Genel başkan seçiminin yapılacağı tek maddelik olağanüstü kongrede MKYK değişmiyor. Yani genel başkan seçilecek ismin MKYK üyesi olması gerekiyor.



MKYK üyesi olmayan bir ismin ise tüzük gereği genel başkanlığa aday olması zor görünüyor. Bülent Arınç, M.Ali Şahin MKYK üyesi ama Binali Yıldırım üye değil. Tahmin ettiğiniz gibi Davutoğlu MKYK üyesi!



Partinin kurmay isimlerinden biri ‘...yeni başbakan, sosyolojik ve siyasal dönüşüme ebelik edecek nitelikte olmalı’ sözünün ayrıca altını çizmek gerekiyor. Keynes’in ‘...veriler değişirse, görüşlerimi değiştiririm’ şeklinde bir laf ettiği söylenir. Bugün itibarıyla veriler ve kulisler Ahmet Davutoğlu’nu gösteriyor. Olağanüstü bir gelişme olmazsa artık karar verildi ve bundan sonra değişmez.