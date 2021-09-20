Başbakan adayı Scholz kara para aklama soruşturmasında dinlenecek

Almanya'da Maliye Bakanı ve başbakanlığın favori adayı Olaf Scholz, seçimlere altı gün kala Federal Parlamento Maliye Komisyonu'nda bakanlığıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili soruları yanıtlayacak.

Almanya'da koalisyon hükümetinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı ve partisinin başbakan adayı Olaf Scholz, bakanlığında yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak bugün Federal Meclis Maliye Komisyonu'nda üyelerin sorularını yanıtlayacak.

Komisyon'un muhalefetteki Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti'li üyeleri, Osnabrück Savcılığı'nın Maliye ve Adalet bakanlıklarında yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yaptığı aramaların ardından özel bir oturum yapılmasını talep etmişti. Bugün gerçekleşecek olan özel oturuma Bakan Scholz'un fiziksel olarak mı katılacağı ya da dijital görüşme ile mi bağlanacağı henüz bilinmiyor.

Mali İstihbarat Birimi çalışanları hakkında soruşturma

Almanya Maliye Bakanlığı bünyesinde, kara para aklama suçları ile mücadele amacıyla Köln kentinde Gümrük teşkilatına bağlı özel bir birim olarak kurulan FIU'nun (Mali İstihbarat Birimi) bazı çalışanları, terörün finanse edilmesine dair bazı bulguları zamanında yargıya ve emniyete bildirmemekle itham ediliyor.

Savcılık da bu bağlamda yaklaşık 10 gün önce Adalet ve Maliye bakanlıklarında ilgili belgeleri incelemiş ve FIU ile Maiye Bakanlığı arasındaki yazışmaları, görüşmeleri mercek altına almıştı.

Soruşturma son televizyon münazarasında da gündeme geldi

Almanya'da seçimler öncesinde başbakan adaylarının katılımıyla yapılan son televizyon münazarasında da gündeme gelen soruşturma ile ilgili olarak, Yeşiller'in adayı Annalena Baerbock, SPD'nin adayı Olaf Scholz'tan "tam şeffaflık" talep etti.

Seçimlere kısa bir süre kala anketlerde önde görünen Scholz ise ProSieben, Sat.1 ve Kabeleins kanallarında Pazar akşamı ortak yayınlanan münazarada, bu konuda kendini savunarak bakanlığı döneminde kara para aklama suçlarıylae mücadelede büyük ilerlemeler kaydedildiğini, FIU personelinin 100 kişiden 500'e çıkarıldığını ve bu sayının yakında 700'e yükseltileceğini dile getirdi.

Federal Parlamento Maliye Komisyonu'nun FDP, Yeşiller ve Sol Parti'li üyelerine göre ise FIU'da büyük hatalar yapıldı. Kurumun personel yapısı ve çalışanlarının yeterliliği ile veri bankalarına erişim konusundaki eksiklikler, muhalefet partisi üyelerine göre hataların temelini oluşturuyor.

Soruşturma seçimlere müdahale mi?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FDP'li federal parlamento milletvekili ve maliye uzmanı Markus Herbrand, savcılığın soruşturma yürüttüğü konular dışında da kuşku uyandıran vakalar olduğunu savunarak Maliye Bakanlığı'nın, FIU içinde büyük zararlara neden olan hatalara dair somut emareleri araştırmadığını öne sürdü.

Öte yandan ilgili soruşturmayı yürüten Osnabrück Başsavcısı Bernd Südbeck'in aynı zamanda iktidarın büyük ortağı olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi olması, bazı kesimler tarafından, söz konusu soruşturmanın seçimler öncesinde Scholz'a zarar vermek için yapıldığı şeklinde yorumlanıyor.

Münazara sonrası kamuoyu yoklaması

26 Eylül'deki genel seçimler öncesi Pazar akşamı son ken canlı yayında karşı karşıya gelen üç aday, son kozlarını paylaştı. Televizyon münazarasının ardından yapılan kamuoyu anketine göre SPD'li aday Scholz daha inandırıcı bulundu. Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın elde ettiği sonuçlara göre Scholz, seyircilerin yüzde 42'sinin desteğini alarak münarazanın galibi oldu. Birlik partilerinin adayı Armin Laschet yüzde 27, Yeşillerin adayı Annalena Baerbock da yüzde 25 destek buldu.

dpa / ET,HS

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