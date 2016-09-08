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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan açıkladı: 'FETÖ' soruşturması mağdurları için 81 ilde kriz merkezi kurulacak

"Şüphesiz yanlış hesap Bağdat'tan döner"

08 Eylül 2016 14:35

Başbakan Binali Yıldırım, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak "FETÖ'den açığa alınan çok sayıda kamu görevlisi var. Zaman zaman titiz davranılmadığı şikayetleri geliyor. İntikam duygusuyla değil, adaletle hareket edeceğiz" dedi. Yıldırım, "Başbakanlık Müsteşarlığı başta olmak üzere bütün illerde bir nevi 'kriz merkezi' oluşturacağız. Yani bu konularda 'kendisine haksızlık yapıldığı kanaati' olan, bu şekilde size dönüş yapan veya sizin tespitleriniz varsa bunları oluşturacağınız birim vasıtasıyla toplayın" ifadesini kullandı.

Valiler toplantısında konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

15 Temmuz'da ciddi bir olay yaşadık. Bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Hamd olsun, milletimizin cesaret, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve hükümetimizin millet iradesi ve demokrasiye olan sadakati ile, Yüce Meclis'imizin aynı şekilde koyduğu kararlılıkla, bu belayı def ettik. Şimdi onun hasarlarının ölçümü ve tamiri ile meşgulüz. Bu yetmezmiş gibi, yıllardır ülkemizin başını ağrıtan terör belası da yine iş başında. İki tane önemli konumuz var, FETÖ ve bölücü terör örgütü. Türkiye'nin kaderi bunlarla yaşamak değil

"Terörün tek gündem olmasına izin vermeyin"


Terörün tek gündem olmasına izin vermeyin. Buna devam edersek, bir anlamda terör örgütlerinin amacına hizmet etmiş oluruz. Milletin morale, güzel şeyler duymaya ihtiyacı var. Bunu milletimizden asla esirgemeyin.

"Kılı kırk yaracaksınız"

Toplumda vicdanları rahatsız edecek bir olay yaşanmaması için kılı kırk yaracaksınız.

FETÖ'den açığa alınan çok sayıda kamu görevlisi var. Zaman zaman titiz davranılmadığı şikayetleri geliyor. İntikam duygusuyla değil, adaletle hareket edeceğiz. Ölçümüz 17-25 Aralık sonrasıdır. O günden sonra bu örgütle iş yapanlar varsa bunların masum görülmesi asla düşünülemez.

Şüphesiz yanlış hesap varsa, bu işler tamamlandıktan sonra dönülüp bakılacak ve yanlış varsa düzeltilecek. Bu işin yüzde 100 doğru olmayacağını baştan kabul ettik. Çünkü örgüt kapalı bir örgüt.

Kriz merkezi oluşturulacak

Başbakanlık Müsteşarlığı başta olmak üzere bütün illerde bir nevi 'kriz merkezi' oluşturacağız. Yani bu konularda 'kendisine haksızlık yapıldığı kanaati' olan, bu şekilde size dönüş yapan veya sizin tespitleriniz varsa bunları oluşturacağınız birim vasıtasıyla toplayın. Şüphesiz yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yanlış yapıldıysa, adalete ve hukuka uymayan bir iş varsa bu operasyonlar tamamlandıktan sonra dönülüp bakılacak ve yapılmış yanlışlar varsa düzeltilecek.

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