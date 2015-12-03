T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan açıkladı, asgari ücret ne zaman 1300 TL olacak?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi kokteylinde iş dünyasına seslendi

03 Aralık 2015 01:33

TÜSİAD toplantısında iş dünyasına seslenen Başbakan Ahmet Davutoğlu asgari ücretin 1300 TL olacağını vurgulayarak, "3 ay içinde verdiğimiz bütün sözlerin gereğini yapacağız" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi kokteylinde iş dünyasına seslendi.

Davutoğlu'nun konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"3 ay içinde verdiğimiz bütün sözlerin gereğini yapacağız. Vaadimiz gerçekleşecek asgari ücret 1300 TL olacak. Kobilerimize ve iş dünyamıza rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir etki olmaması için bazı tedbirler planladık bunu da kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yük, sadece iş verenlerimizin ya da Kobilerimizin üzerinde olamayacak. Birlikte çalışarak bu yükün azaltılması için gerekeni yapacağız."

ETİKETLER

asgari ücret ne zaman 1300 lira olacakahmet davutoğlutüsiadasgari ücretmaaşhaber

İlgili Haberler

Asgari ücret artışının olası sonuçları neler?

Mahfi Eğilmez: Asgari ücret artışı, eğer firmaların üzerinde kalırsa, fiyatların yükselmesine ve işsizliğin artmasına yol açar

Asgari ücret artışının makroekonomik analizi

"Orta–uzun dönemde, asgari ücret ve paralel olarak diğer ücretlerdeki artış, tüketim eğilimi yüksek ücretli kesimin daha çok harcama yapmasına ve GSYH büyümesine yol açacaktır"

En çok hangi sektör asgari ücret artışından etkilenecek?

AKP'nin 1 Kasım seçim vaatleri arasında asgari ücreti net 1300 liraya çıkarmak da yer alıyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24