Başbakan açıkladı, asgari ücret ne zaman 1300 TL olacak?

TÜSİAD toplantısında iş dünyasına seslenen Başbakan Ahmet Davutoğlu asgari ücretin 1300 TL olacağını vurgulayarak, "3 ay içinde verdiğimiz bütün sözlerin gereğini yapacağız" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi kokteylinde iş dünyasına seslendi.

Davutoğlu'nun konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"3 ay içinde verdiğimiz bütün sözlerin gereğini yapacağız. Vaadimiz gerçekleşecek asgari ücret 1300 TL olacak. Kobilerimize ve iş dünyamıza rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir etki olmaması için bazı tedbirler planladık bunu da kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yük, sadece iş verenlerimizin ya da Kobilerimizin üzerinde olamayacak. Birlikte çalışarak bu yükün azaltılması için gerekeni yapacağız."