T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Abe'den Japon gazeteci için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, telefon görüşmesi gerçekleştirdi

24 Ekim 2018 16:29

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Abe\'nin, Suriye\'de rehin tutulan Japon gazetecinin kurtarılması dolayısıyla Erdoğan\'a teşekkür ettiği belirtildi. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Abe\'nin görüşmesinde, 2015 yılının Haziran ayından beri Suriye\'de teröristlerce rehin tutulan Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato\'nun kurtarılması konuşuldu. Abe\'nin, Erdoğan\'a, Japon gazetecinin kurtarılması ve dün itibarıyla Türkiye\'ye getirilmesi dolayısıyla teşekkür ettiği belirtildi. İlgili kurumların ve birimlerin iş birliğinden memnuniyetlerini dile getiren iki liderin, Türkiye- Japonya ilişkilerini her alanda daha ileri taşıma kararlılıklarını da teyit ettiği kaydedildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ErdoğanJaponya BaşbakanıAbeGörüşmede AbeJaponCumhurbaşkanı ErdoğanHaziranJumpei YamamatoTürkiyeTürkiye Japonya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24