Başbakan ABD'ye 'gitmeyebilir'

T24 -

Başbakan, Durak'la ilgili de konuştu

'Fairplay'in hep lafını yapıyoruz'

'Başbakan Erdoğan'ın ABD gezisi değerlendirme konusudur'

Başbakan Tayyip Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin tasarı nedeniyle katılıp katılmayacağı merak edilen ABD'deki nükleer zirve için, İngiltere Başbakanı Gordon Brown'un davetlisi olarak Türkiye-İngiltere İş Forumu'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye hareketi öncesi ilk kez açıklama yaptı.Erdoğan, 12 -13 Nisan'da Barack Obama'nın ev sahipliğinde Washington'da yapılacak Uluslarası Nükleer Zirve'ye katılmayabileceği mesajı vererek "Kararlaştırılmış bir ziyaret programı değil, rutin bir davettir. Türkiye'yi temsilen bir arkadaşımız katılır. Ancak kim olacağını henüz tespit etmiş değiliz" dedi.Başbakan Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'la ilgili iddialara ilişkin bir soruyu yanıtlarken, konunun gerekli merciler tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız tabii bu tür konuları yakından takip ediyor. Bunlar yakından takip edildiği gibi bu tür haberler aynı zamanda yargıyı ilgilendiren de haberler. Öyle zannediyorum ki yargı da bu tür haberler çıktığı zaman bunları adeta bir suç duyurusu gibi kabul etmek suretiyle bunların üzerine gitmeli, çünkü ortada dolaşan rakamlar, haberler fevkalade öneme haiz. Adana sıradan bir ilimiz değil, çok çok önemli, büyükçe bir ilimiz" diye konuştu.Olaylı biten İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Diyarbakırspor maçını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Başbakan Erdoğan, "Bu konu tamamıyla Futbol Federasyonu ile alakalı bir konu. Buranın hükümetle yakından uzaktan alakası yok. Futbol Federasyonu'nun yetkili kurulları bunu görüşecek, müzakere edecek ve gerekli olan kararı da verecektir. Tabii bu tür tabloları yaşamak, görmek istemiyoruz bunlar bizi ayrıca üzüyor. Biz sporu, hele hele futbolu bir fairplay anlayışı içerisinde sürdürelim istiyoruz, ama fairplay'in hep lafını yapıyoruz, uygulamaya gelince daha bugüne kadar doğru dürüst bunu yaşayamadık, temenni ederim ki bundan sonra yaşarız" dedi.Açıklamalarının ardından Başbakan Erdoğan, özel uçak ANA ile saat 20:35'te İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket etti.Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu eşlik ettiği belirtildi.Bugün (15 Mart 2010) düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen ve açıklamalarda bulunan Cemil Çiçek, Başbakan'ın gelecek ay yapmayı planladığı ABD gezisini erteleyip ertelemediği sorusunu yanıtladı. Çiçek sorulan soruya, ''Sayın Başbakan'ın ABD ziyaretiyle ilgili konu, değerlendirme konusudur. Daha evvelki yapılan açıklama ne ise bu konuda halen o noktadayız. Bunun bilinmesinde fayda var'' karşılığını vermişti.Çiçek, ''Geri çağrılan elçilerimizin geri gidip gitmeyecekleri belli değil mi?'' sorusunu da ''Demin ifade etmeye çalıştım. Bu süreçte yapılacak birçok iş var. Her şeyin cevabını anında alamazsınız ve almamalısınız. Her şeyin sorusunu da anında sormamalısınız'' şeklinde yanıtlamıştı.