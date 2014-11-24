Davutoğlu'ndan 'öğretmen ataması' müjdesi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı konuşmada "Ocak ayında 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını" duyurdu.

Davutoğlu, 81 ilden Ankara'ya giden öğretmenlere hitap etti.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Öğretmen öğrenci ilişkisi olmadan ahlaki ve zihni formasyon gelişmez.

Öğretmen ilişkisi dönemsel ya da geçici bir ilişki değildir.

Zorluğu bir problem gibi görmek yerine başarıya ulaşan bir yol olarak görmek gerekir.

İkincisi hepimiz özgeçmiş yazarız kurumları yazarız eskiler kendileriyle ilgili bir şey yazdıklarına ben şu dersi şu hocadan aldım diye yazarlardı.

Eğitimi bir aşk gibi aşılayan öğretmendir. Okulun ismi ya da ne kadar prestijli olduğu değil.

Sizler öğrencilere o dersi sevdireceksiniz sizin şahsınızda dersi sevecekler emin olunuz bir öğrenci bir konuyu sevdiğinde mutlaka öğrenir. Dersi sevdiren de sevdirecek olanda öğretmendir.

Okul-aile-öğretmen ilişkisi birbirine bağlı olmalı

Üçüncüsü öğretmen ve öğrenci bir ortak hafızada ilişki kurar. Beni çok etkileyen bir olaydır ortaokul birinci sınıf rehberlik dersinde İsmail Çağlayan hocam gelecekte ne olmak istiyorsunuz kompozisyonu yazmamızı istedi.

Seneler sonra hocam babam rahmetliye geldi ve artık devlet görevi aldığım için teslim etmek istedi. Yazdığım şey bu devlete hizmeti içeriyordu.

Bir öğretmen genel bir tespit yapması iki üç ders sürer önemli olan onu hayat dolu bir hafıza ile birleştirmektir.

Zorluğu bir problem gibi görmek yerine başarıya ulaşan bir yol olarak görmek gerekir.

Okulu ailenin bir parçası haline getirmeliyiz. Öğrenci ailesinin yanında mahcup olduğunda öğretmeninin de karşısında mahcup olabilmeli.

Ev ve okul arasında bağlantının sağlanması gerekir. Şehir ve öğrenciyi buluşturmak , eğitimi hayatın her safhasına yaymak gerekir.

Eğitimde yüz karası durum vardı

15 bin yeni kadro ilan edeceğiz ve 15 bin yeni öğretmen atamasını Ocak ayında yapacağız. Daha sonra ihtiyaca göre yaz aylarında ek atamalar da yapabiliriz.

2002 yılına kıyasla yüzde 726 artırılan Milli Eğitim bütçesi 62 milyar TL'ye ulaştı.

Derslik sayılarını artırdık ama yetmiyor daha da artırmak zorundayız.

21. yüzyıla girerken 100 kişilik sınıflarda yüz karası durum vardı.

Şu anda dersliklerimizde ortalama 30 kişi ders görüyor.

Öğrenciler bilgiye daha kolay ulaşsın diye tabletler dağıttık. Ancak kitap kokusu her zaman eğitimde mevcut olmalıdır.

Öğrencilerimize kitap sevgisini aşılamak için gidin kütüpahanelerde ders yapın.

Bunun için buradan bir kampanya başlatalım. Oralarda kitaplarla tanıştıralım.

11 yılda 17 milyon öğrencimizin annesine 3 milyar TL eğitim desteği verdik.