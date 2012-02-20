Başbakan 8 gün sonra evinden çıktı

T24 - Geçtiğimiz hafta Pazar günü taburcu olup Üsküdar Kısıklı'daki evinde dinlenmeye başlayan Erdoğan, 8 günün ardından bugün ilk kez dışarı çıktı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le haftalık olağan görüşmesini gerçekleştiremeyen Başbakan Erdoğan bugün saat 16:00'da Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitmek için evinden çıktı.

Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmeden sonra Tarabya sahilinden tekneyle Üsküdar'a geçen Erdoğan, buradan Kısıklı'daki konutuna gitti.

Bu görüşmeyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği ikinci ameliyatının ardından 8 gün sonra Kısıklı'daki evinden çıkmış oldu.