Başbakan, 6 bin 658 kelimelik konuşmasında bir kez 'çevre' demedi mi?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Çanakkale Milletvekili, Meclis Çevre Komisyonu Üyesi Serdar Soydan, bütçenin açılışında 1 saat 10 dakikalık konuşmasında 6 bin 658 kelime eden Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bir kez bile ‘çevre’ demediğini söyledi.

CHP Çanakkale Milletvekili, Meclis Çevre Komisyonu Üyesi Serdar Soydan, “ Başbakan, bir saat on dakikalık bütçe görüşmesinde çevre ve çevre bilinci hakkında hiçbir şey söylemediği gibi, 6 bin 658 kelimeden oluşan konuşmasında bir kelime bile çevreye değinmemiştir” dedi. Soydan, ka dağlarına davet ettiği başbakana, “ Maden arayan firmaların tahsis ettiği uçakla gelmesin” mesajı gönderdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan CHP’li Soydan’ın konuşması şöyle.

1 milyar insan kronik açlık çekiyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre dünya genelinde 1 milyar insan kronik açlık çekiyor ve her gün 10.000’den fazla insan açlıktan ölüyor.

Bir gram için 3 ton su harcanıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı “Su hayattır” diye kampanyalar yapıyor ama unutmayalım ki bu kampanyaları yapanların izniyle 1 gram altın çıkarmak için 3 ton su harcanıyor ve bu su siyanürle zehirlenerek doğaya salınıyor. Yani AKP hükûmeti bir yandan “Su hayattır” diyor öte yandan sadece bir gram altın için 3 ton suyu zehirleyerek doğaya bırakıyor, yaşamı tehdit ediyor.

HES’ler Karadeniz Bölgemizin kanayan yarası olmuştur. Plansız ve yanlış yerlerde kurulan HES’ler endemik bitkilerin yaşamını sonlandırıyor, dereleri kurutuyor, dereler akmaz hâle geliyor. Trakya’da Ergene Nehri’nden zehir akıyor. Sanayi atıkları bölgede ciddi tehdit oluşturuyor. Turgutlu Çaldağı’da maden şirketleri dünyanın en verimli topraklarını ve ormanlarını yok ediyor. Afyon Beyyazı’da taş ocakları halkın sağlığını tehdit ediyor. Balıkesir Balya’da seksen yıl önce yapılan maden arama faaliyetleri seksen yıl sonra yani bugün hâlâ yaşamı tehdit ediyor. Küçük Menderes Nehri’ndeki kirlilik biyolojik çeşitliliği ve bölgede yaşayanların sağlığını tehdit ediyor.

Kaz dağları 2.5 milyon insana temiz su sağlıyor.

Dünyanın eşsiz doğa cenneti Kazdağları uluslararası maden şirketlerinin istilasına uğramıştır. Bölgede 2,5 milyon insanın temiz su temin ettiği, milyonlarca üreticinin geçimini sağladığı tarih ve kültür cenneti Kaz Dağları’ndaki tahribat her geçen gün, her geçen dakika daha da artıyor. Gelişmiş ülkelerin kendi ülkesinde kurulmasına izin vermediği eski teknolojiye sahip çimento fabrikaları, demir çelik fabrikaları, termik santraller çevreyi acımasızca tahrip etmektedir.