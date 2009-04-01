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Politika

Başbakan: 6 bakanı da dışarı koyarım

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sabah gazetesinde yayımlanan 'Bakanlar istifalarını sundu' konulu haberi yalanladı.

01 Nisan 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sabah gazetesinde yayımlanan “Bakanlar istifalarını sundu” konulu haberi yalanladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sabah gazetesinde yayımlanan “Bakanlar istifalarını sundu” başlıklı haberi yalanladı. G-20 zirvesi için İngltere’ye gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gazetenin haberini 6 bakana teyit ettirdiğini iddia ettiğini dile getirerek "İspat etsinler 6 bakanı da dışarı koyarım" dedi.

Başbakan Erdoğan açıklamasında "Medya da bir sorumluluk içerisinde olsun. Ben bu başlığı atarken acaba ülkeye yararlı mı oluyorum zararlı mı oluyorum? Kim olursa olsun. Beni ülkemin menfaatleri ilgilendiriyor. Bakanlar kurulu toplantısından bir metin oraya alıyor ve koyuyor. Benim bakanımın bir defa böyle bir açıklaması söz konusu değil. Sana hangi bakan bunu söylemişse gel bunu bana söyle bakalım. Bunu da sorduğun zaman '6 tane bakandan ben bunu teyit ettim.' Böyle bir habercilik olur mu? 6 bakan nasıl olur da gizli görüşmeyi deşifre edebilir ? Bana bunu söylesinler ben bu 6 bakanın 6’sını da dışarı koyarım" dedi.

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