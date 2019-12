Başbakan, '4 yılda 100 milyar doları' dedi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Devlet Başkanı Dimitry bir araya geldi. Enerji ve ticaret konuları ile Karabağ meselelerinin konuşulduğu görüşmeler sonrası, Rusya ve Türkiye arasında vizenin kaldırılması içinde çalışma başlatılacağı açıklandı. Türkiye, Rusya'yla nükleer alanda da işbirliği anlaşması imzaladı.



Londra'daki temaslarını tamamlayıp Moskova'ya geçen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da eşlik ettiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Başbakan'ı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Moskova'ya gitti.



Erdoğan, Putin'le görüşmesinde iki ülke arasındaki vizelerin kaldırılması için de teklifte bulunurken, görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci ve Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi konusuyla nükleer enerji alanında işbirliği ele alındı.



Uzmanlar, 2010 yılında Erivan'ın Yukarı Karabağ'ın dışında işgal ettiği 7 bölgeden 5'ini Azerbaycan'a devredeceği öngörüsünde bulunuyor.



Erdoğan: 4 yıl içinde 100 milyar doları hedefliyoruz



Erdoğan, iki günlük çalışma ziyareti amacıyla geldiği Moskova'da Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile önce baş başa, sonra heyetler arası görüşmelerde bir araya geldi.



Baş başa görüşmede, son 7 yıl içinde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda karşılıklı olarak geliştiğini belirten Erdoğan, "Askeri, ekonomik, siyasi, kültürel, her alanda ilişkiler çeşitlenmekte. Beni heyecanlandıran şey, taraflarda olumlu istikamette bir ilerleme olması" dedi.



Erdoğan'ın gelecek 4 yıl içinde iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yüz milyar dolarlık hedefi yakalayacağına inandığını söylemesi üzerine araya giren Putin, "5 yıl içinde" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, 4 yılı kastederek, "Onu yapacak iradeyi taraflarda görüyoruz. Küresel kriz ekonomiyi olumsuz etkiledi, ama olumluya dönmeye başladı. İnanıyorum ki yoğun bir çalışmayla bu durumu kısa zamanda toparlarız" ifadesini kullandı.



Putin: Ekonomik kriz, ekonomik ilişikileri olumsuz etkiledi



Putin de konuşmasında, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda giderek geliştiğini belirterek, "Maalesef küresel ekonomik kriz karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi olumsuz etkiledi" dedi.



Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin önceki yıl 35 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Putin, "Son dönemde bu oran yüzde 40 oranında düştü. Ancak Türkiye hala Rusya Federasyonu'nun önemli ticaret ortaklarından biri. İki ülke arasında enerji alanında önemli işbirliği var" diye konuştu.



Vizenin kaldırılması için çalışmalara başlanıyor



Başbakan Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin, yaptıkları görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Erdoğan, iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların başlatılacağını belirterek, ''Az önce müjdeyi Sayın Başbakan verdiler. O da vizelerin kaldırılması noktasındaki çalışmaların taraflarca başlatılması süreci... İnanıyorum ki bu buluşmamızın önemli yanlarından biri oldu. Temenni ediyorum ki, Sayın Medvedev'in Türkiye ziyaretinde bunu artık karar altına alırız'' dedi.



Nükleer işbirliği



Erdoğan, basın toplantısında, bir gazetecinin, ''Türkiye'de nükleer santral ihalesi açılmıştı. Bu ihalenin yürütmesiyle ilgili Danıştay'dan durdurma kararı geldi. Bu ihale sürecindeki eksiklikler giderilmesi konusunda çalışmalar yapıldı mı?'' sorusu üzerine, şunları söyledi:



''Nükleer enerjiyle alakalı olarak Danıştay'ın ihaleyi iptalinden sonra devletten devlete bir anlaşma yapmak suretiyle bu adımı atma noktasında taraflarca bir karara vardık. Şu anda onun alt yapı çalışmasını arkadaşlarımız yürütüyorlar. Tamamladıkları anda bununla ilgili adımı atacak ve bu işi süratle bitirip hayata geçireceğiz ve çok fazla bir zamanımızı alacağını zannetmiyorum. Hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmış durumda.''



Öte yandan Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında, ''Türkiye'de Nükleer Santral Tesisi Konusunda İşbirliği Ortak Beyannamesi'' ile ''Bitki Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması'' imzalandı.



Nükleer santral konusundaki bu anlaşmayla ''bir süreç başladığı'' ve ''bu süreç sonunda her iki taraf her konuda mutabık olursa sonunda nihai anlaşmanın imzalanacağı'' bildirildi.



Erdoğan: Enerji çok önemli bir işbirliği konusu



Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'le de görüştü. Medvedev tarafından kabulünde yaptığı konuşmada, ''Rusya ile ilişkilerimiz son dönemde adeta zirveye çıktı. İlişki alanları farklılaşmaya başladı. Gerek siyasi, gerek kültürel, gerek ekonomik, tüm bu alanlarda artık işbirliğimiz var'' dedi.



Kendisini en çok mutlu eden şeyin her iki tarafta da bu ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki iradenin mevcudiyeti olduğunu kaydeden Erdoğan, ''Tabii bu süreci çok hızlandırıyor. Gerek ikili, gerek bölgesel ilişkilerde inanıyorum ki, iki önemli aktör olarak yapabileceğimiz çok işler var. Enerji çok önemli işbirliği konumuz. Bu konuda örnek işbirliği mevcuttur'' diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, bunu daha farklı alanlara yayarak zenginleştirebileceklerine inandığını belirterek, sadece doğalgazda değil, ham petrol ve petrol ürünlerinde de bu işbirliği adımlarını atacak olmalarının önemine işaret etti.



Medvedev: İlişkilerimizin seyri stratejik ortaklık tarifine uyuyor



Medvedev de konuşmasında iki ülkenin önlerine ''gerçekten iddialı'' hedefler koyduğunu belirterek, ''İlişkilerimiz çıkış ivmesinde ve bu ilişkilerin gerçekten stratejik ortaklık tarifine uyduğunu gösteriyor'' dedi.



Geçen yılın ekonomik açıdan zor olmasına ve iki ülkenin ticaret hacminde düşüş yaşanmasına rağmen ikili ilişkiler açısından başarılı bir yıl olduğunu ifade eden Medvedev, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Önümüze koyduğumuz hedefler geçen yılın durgunluğunu unutturacak gibi. Türkiye ile Rusya arasında enerji alanında dev projeler bulunuyor. Bu gelişmelerden son derece mutluyuz. Rusya geziniz sırasında enerji alanında daha da ileri adımlar atacağımız umuyorum. İki ülke ilişkisinin gelişmesi birçok karmaşık ve bölgesel sorunların çözümü için de önem taşıyor. Devamlı istişare halindeyiz. Olaylara bakış açımızdan benzerlik de bölgemizdeki mikro iklimi belirleyici rol oynuyor.''