Başbakan 23 Nisan çocuklarını kabul etti

Başbakan Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 60 ülkeden gelen çocukları kabul etti. “One minute” diyen Filistinli kız, “Filistinliler sizi çok seviyor” dedi. Taylandlı bir çocuğun da “one minute” demesi gülüşmelere neden oldu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara barış, kardeşlik, sevgi dolu bir dünya emanet etmek istediklerini belirterek, "Dünyanın hiçbir bölgesinde çocuklar ağlamasın, üzülmesin, hüzünlenmesin istiyoruz. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in 'yurtta barış, dünyada barış' sözünün tüm dünyada yankılanması için çalışıyoruz" dedi.



Azerbaycan jesti



Başbakan Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 60 ülkeden ülkeden gelen çocukları kabul etti. Yeni Başbakanlık Binası'nda gerçekleştirilen kabulde Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de hazır bulundu. Başbakan Erdoğan, kabulde Azerbaycan'a jest yaptı. Salona Azerbaycan'dan gelen Asadullayeva Asmad ile birlikte gelen Erdoğan, Azeri çocuğu yanından ayırmadı. Erdoğan, Azeri Asmad ve Mozambik'ten katılan Rivaldi Callonisamboco ile yan yana oturdu.



Kore Cumhuriyeti, Liberya, Mozambik ve Nijer'den temsilcinin ilk kez katıldığı kabulde, dünya çocuklarına hitaben bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan, sözlerine "Ülkemize getirdiğiniz bu heyecan, bu coşku, bu neşe ve güzellikler için sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri böyle rengarenk, neşeli görmek, güzellikler içerisinde görmek, bir ve beraber görmek biz büyükleri her zaman için çok mutlu ediyor. Bu mutluluğunuzun hiç kaybolmamasını, hayatınız boyunca yüzünüzden gülücüklerin hiç eksik olmamasını diliyoruz" diyerek başladı.



“Çocuklar ağlamasın istiyoruz”



Çocukların bu dünyanın geleceği olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan, çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak, daha yaşanabilir bir dünya teslim etmek için gayret sarf ettiklerini kaydetti. "Esasen bizim yegane gayretimiz, siz çocuklara daha iyi imkanlar sunmak" diyen Erdoğan, tüm çocukların oyuncaklarla, sevdikleriyle hep birlikte çocukluklarını huzur içinde geçirebilmelerini arzu ettiklerini dile getirdi. Her bir çocuğun en iyi okullarda okumasını, en iyi eğitimi almasını, bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını, bilgi kaynaklarına en hızlı şekilde erişebilmelerini istediklerinin altını çizen Erdoğan, "Sizlere barış, kardeşlik, sevgi dolu bir dünya emanet etmek istiyoruz. Dünyanın hiçbir bölgesinde çocuklar ağlamasın, üzülmesin, hüzünlenmesin istiyoruz. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in 'yurtta barış, dünyada barış' sözünün tüm dünyada yankılanması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Tüm dünyaya barış mesajları verin



Türkiye'de her yıl 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı olarak kutlandığını, 23 Nisan'ın dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu hatırlatan Erdoğan, 23 Nisan gününü sadece Türkiye'deki çocuklara değil, dünyanın tüm çocuklarına hediye ettiklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:



"İstedik ki dünyanın tüm çocukları barış ülkesi olan Türkiye'ye gelsin. 23 Nisan'da buradan tüm dünyaya barış mesajları yolladılar. Siz de inanıyorum ki buradan tüm dünyaya barış mesajları vereceksiniz. Savaşlar olmasın diyeceksiniz, insanlar birbirleriyle çatışmasın diyeceksiniz, tüm düşmanlıklar artık sona erdirilsin, diyeceksiniz. Çocuklar ağlamasın, üzülmesin, diyeceksiniz. İnanıyorum ki anneler çocukların acısıyla kıvranmasın, diyeceksiniz. İnanıyorum ki sizler bu çağrınızı dünyadaki tüm büyüklere



duyuracaksınız. Sesiniz tüm dünyada yankılanacak, karşılığını da bulacaksınız. Dünyamız, siz büyüdüğünde inanıyorum ki dostluğa barışa bir adım daha yaklaşmış olacaktır. Siz inanırsanız dünya da buna inanacak ve dünya arzu ettiğiniz gibi olacak."



Mimar Sinan’ı örnek gösterdi



Başbakan Erdoğan, konuşmasında 60 ülkeden gelen 23 Nisan çocuklarına Mimar Sinan'ı örnek göstererek, şunları söyledi:



"Bizim Sinan adında çok ünlü bir mimarımız vardı. 16. yüzyılda yaşamış olan Mimar Sinan, başta İstanbul'da olmak üzere birçok şehirde 350'ye yakın eser ortaya koydu. Bu eserler bugün bile sapasağlam ayaktadır. Mimar Sinan'ın başyapıtı İstanbul'daki Süleymaniye Camii'dir. Bunun yanında Selimiye Camii de vardır. Size bu caminin yapımı sonrasında yaşanmış bir olayı kısaca anlatmak isterim. Bu eser tamamlanınca bir çocuk Mimar Sinan'ın yanına yaklaşır ve 'Bu minarelerden biri eğridir' der. Sinan çocuğa



hangisinin eğri olduğunu gösterir. Mimar Sinan hemen yardımcılarına seslenir ve bir halat getirmesini ister. İpi minarenin ucuna bağlayıp hemen çekmeye başlarlar. Mimar Sinan çocuğa sorar 'Düzeldi mi' diye. Çocuk da 'evet düzeldi' der. Sinan, bir çocuğu mutlu etmenin dev bir yapıt ortaya koymak kadar önemli olduğuna inanırdı. Bizler de sizleri mutlu görmenin, sevinirken, oynarken görmenin dünyaya bedel olduğuna inanıyoruz. Buluşmamızın dünya barışına ve kardeşliğine vesile olmasını diliyorum."



Filistinli çocuktan ‘One minute’ tebriği



Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından dünyanın dört bir tarafından gelen çocuklarla tek tek ilgilenerek, onlara kalem hediye etti. Erdoğan'ın Filistin'den Laith Zagha'ya hediye verdiği sırasında ilginç bir diyalog yaşandı. Heyette bulunan Filistinli konuk Sammer Masri, Başbakan Erdoğan'ın Davos çıkışını hatırlatmak için 'One minute' ifadesini kullanarak, "Bütün Filistinliler sizi çok seviyor" dedi. Filistinli çocuğun bu sözleri karşısında gülerek 'One minute' diyen Erdoğan, teşekkür etti.



Azerbaycan'dan gelen Asadullayeva Asmad ile de bir süre sohbet eden Erdoğan, Asmad'a Türkiye'de ne yediğini sordu. Erdoğan, Azeri konuğun refakatçinin verdiği 'patates kızartması' cevabı üzerine gülümsedi. Erdoğan, daha sonra sohbet ettiği tüm çocuklara da Türkiye'de ne yediklerini sordu. Erdoğan daha çok 'makarna, patates kızartması, pilav' cevabını alınca, "Hepsi de 'patates kızartması 'diyor" dedi.



Başbakan Erdoğan’a tekila hediye edildi



Erdoğan, Tacikistan'dan gelen heyetin getirdiği geleneksel kıyafeti de üzerine giydi. 'Tellaçapan' adlı kıyafeti ve şapkayı giyen Erdoğan, şapkanın küçük gelmesi üzerine, basın mensuplarına dönerek, "Biraz küçük geldi. Yarın makara yaparsınız" diye espri yaptı. Taylandlı çocuğa Budist selamı veren Erdoğan, Taylandlı çocuğun 'onu minute' demesine de gülerek karşılık verdi. Slovenyalı konuğun 'Bir kalbim var, biri önümde, biri arkamda, diğeri de sizde' sözleriyle karşılaşan Erdoğan, Almanya'dan gelen çocuğa da 'Ben de yeni Almanya'dan geldim. Sen Hannover'den mi geliyorsun' diye sordu. Erdoğan, Kırgızistan'dan gelen çocuğun hediye ettiği "ayır" adı verilen kalpağı da takarak, basın mensuplarına poz verdi. Meksika'dan gelen öğrenci de Başbakan Erdoğan, ülkesinin geleneksel içkisi olan tekila hediye etti.