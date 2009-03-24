‘Başbakan 1970 model Demirel gibi’

Saadet Partisi Genel Başkanı Kurtulmuş, Başbakan Erdoğan için ‘1970 model Süleyman Demirel gibi' dedi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet partileriyle arasındaki söylemlerin horoz dövüşünden farksız olduğunu" savunarak, "Başbakan, değişimden söz ediyorsun ama 1970 model Süleyman Demirel gibi konuşuyorsun" dedi.



Numan Kurtulmuş, partisinin Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlediği mitingde, Başbakan Erdoğan'ın "Canım kurban böyle muhalefete" dediğini anımsatarak, yakında CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da "Canım kurban böyle iktidara" diyeceğini ifade etti.



Kurtulmuş, "Koca koca adamlar niye kavga ediyor? Çünkü en kolay yol bu. Sağcılar o tarafa, solcular bu tarafa, birbirlerinden besleniyorlar. Danışıklı dövüş yapıyorlar. Aslında bu millet bu oyunu görüyor" diye konuştu.



İktidar ile muhalefet arasındaki atışmaların 7 yıldır devam ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Yani meydanlardaki horoz dövüşü yeni değil. Çatışma kolay iş. Ama artık yok öyle yağma, artık o devir geride kaldı. Bunlar 1970'lerin söylemi. 'Aman ha oylarınızı bölmeyin falanca partiye vermeyin' derlerdi. Şimdi de 'Saadet'e oy vermeyin, oyunuz bölünür' falan diyorlar. Bu lafı çok duyduk.



Benim çocukluğumda Süleyman Demirel diye biri vardı, çıkardı meydanlara 'Aman ha oylarınızı falanca partiye vermeyin komünistler gelir' derdi, ne komünistler geldi, ne komünistlik kaldı. Şimdi aynı şeyi iktidar partisi söylüyor ama adama demezler mi 'Değişim diye diye bugünlere geldin ne biçim değişim bu?' Başbakan, değişimden söz ediyorsun ama 1970 model Süleyman Demirel gibi konuşuyorsun. Türkiye böyle bir üsluba layık değildir."



İki konu üzerinde ısrarla durduklarını, iktidarı bu konularda uyardıklarını, tavsiyelerde bulunduklarını ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Bunlardan biri, Sayın Başbakan'ın IMF'yle ilgili sözleriydi. Başbakan 'IMF ile anlaşmayacağız, ümüğümüzü sıkarlarsa anlaşmayız' dedi. Biz de 'Sayın Başbakan doğru yaparsınız' dedik. Ama şimdi tavır değişti. Başbakan ağzındaki baklayı çıkardı, seçimden sonra IMF ile anlaşmayı yapacağını söyledi. Bize de 'Size mi soracağım anlaşmayı ne zaman yapacağımı?' dedi. IMF'yi yeni mi tanıyoruz? Özellikle son 8 yıldır tanıyoruz. Bugüne kadar IMF programlarını uyguladık da ne oldu?"



Kurtulmuş, gençlerin yüzde 25'inin işsiz ve insanların tamamının kredi kartı borçlusu olduğunu ancak Başbakan'ın kredi kartı mağdurlarıyla ilgili "Bunlara dürüst demem" dediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Daha geçen sene Türkiye'de kredi kartları peynir ekmek gibi satılırken siz bu memleketin başbakanı değil miydiniz? Başbakan şimdi de milleti beceriksiz olmakla suçluyor. 'Birileri beceriksiz, iş yerlerini kapatıyorsa ne yapayım' diyor. Bu millet beceriksizse Sayın Başbakan, kimler becerikli ve nasıl beceriyorlar, bunu bu millete öğretin. Ortada bir beceriksizlik, başarısızlık varsa bu milletin çocuklarını kömür kuyrukları, buzdolabı kuyrukları önünde sıraya dizmek, yeşil karta muhtaç etmek, esas beceriksizlik budur. Milleti yoksullaştırmaktır, milleti işsizleştirmektir esas becerisizlik."



Obama ne isteyecek?



Kurtulmuş, ABD Başkanı Barack Obama'nın 5-6 Nisanda Türkiye'ye yapacağı ziyarete de dikkati çekerek, bu ziyarette 5-6 maddelik isteğin gündeme geleceğini tahmin ettiklerini bildirdi.



ABD'nin Irak'tan çekileceğini hatırlatan Kurtulmuş, "Afganistan'a gidecekler. 33 bin askerleri var orada. Ancak Afganistan'da sokaklarda duramıyor Amerikan askeri. Türkiye'den de oraya Mehmetçik isteyecekler, polis gücü olarak" dedi.



Kurtulmuş, ABD'nin, Irak'tan çekecekleri askerlerle ilgili talepleri de olacağını ileri sürerek, şöyle konuştu:



"Burada İncirlik Üssü var. Amerikalılar 'İşgalden vazgeçiyoruz, işimizi bitirdik, çıkarken 140 bin askeri Türkiye üzerinden geçirelim' diyecekler. Amerika'nın 140 bin askeri Irak'a tatil yapmaya mı gitti, turistik geziye mi gitti? Irak'ta geçen hafta 7. yıl dönümü oldu işgalin. Bu sürede 1,5 milyon masum insan öldürüldü, 4 milyon kadın kimsesiz, 100 binlerce insan sakat kaldı. Milyonlarca çocuk babasız kaldı. Buna neden olan işgal kuvvetinin, bu kutsal toprakları kullanarak tahliye edilmesine milletimiz razı değildir.



Başbakan 'Henüz istemediler ama Amerikalılar askerlerini Türkiye üzerinden boşaltmak isterlerse buna razıyız' diyor. 'Sadece askerlerini değil, silahlarını da buradan çıkmasını izin verir ama bu silahların ne olduğunu, nereye gideceğini bilmek isteriz' diyor. Yani başbakan ABD'nin buradan askerleri tahliyesine izin vereceği baklasını da ağzından çıkardı.



Türkiye'nin üsleri kullanılarak İncirlik'ten 6 bin uçuş yapılmış, o uçuşlarla nereye gidildiği belli değil. Savunma bakanı bir soru önergesine cevabında '131 bin uçak Türkiye'deki üslerden havalandı. İçinde ne var, nereye gittiğini bilmiyoruz' diyor."



Kurtulmuş, büyükşehir belediye başkan adayı Sıtkı Cengil ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttıktan sonra Gaziantep'e hareket etti.

