Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi dualarla anıldı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993\'te PKK\'lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi, olayın 25\'inci yıl dönümünde köyde düzenlenen törenle anıldı.

Başbağlar köyü Kültürevi önünde düzenlenen törene, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Ak Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan, Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ercan Enç, Hür- Dava Partisi Genel İdare Kurul Üyesi Mehmet Duran, Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar ile köy sakinleri katıldı.

Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan programda konuşan Muhtar Ali Akarpınar yaşadıkları katliamın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Başbağlar köyü mazlumlarının yitirilen haklarını, kaybedilen canlarının kanlarının yerde kalmasını, meşru olarak mahkeme ve diğer kesimlerde aramaya devam ettiklerini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ise konuşmasında, \"İnsan eşrefi mahlukattır, her şeyin en güzeline layıktır. En temel insan hakkı, hayat hakkıdır, ama zaman zaman bu eşrefi mahlukatın bir kısmı esfeli safilinden daha aşağı seviyeye düşer, terör örgütü olur, masum vatandaşları namazdan çıkan, namaza giden, işiyle meşgul olan vatandaşları korkakça, kahpece katleder. Hiç gözünün yaşına bakmadan Sivas, Başbağlar der, Türkiye içinde, dışında masum insanları katleder. Bu PKK\'nın yaptığı ne ilk hain saldırıdır, ne de sonuncusu olmuştur, ama maalesef karanlık günler de bizi Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye birbirine düşürmeye çalışanlar, bunu körüklemiştir. Maalesef bazen devlet, milletine, vatandaşına sahip çıkamamıştır. O günler eski Türkiye günlerine aittir, artık Türkiye\'de hiç kimse vatandaşımızın hayatına tecavüz ve müdahale hakkına sahip değildir, buna yeltenemezler\" diye konuştu.

2 YIL İÇERİSİNDE 36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Erzincan\'da 2 yıl içerisinde düzenlenen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederen Vali Ali Arslantaş ise, \"Bu süreçte tek bir şehit bile vermedik. Devletimizin terörle mücadeledeki azmi, her yerde devam ediyor. Artık devletin imkanları öyle hale geldi ki; bilgisayar oyunu gibi. Yukarıdan izliyoruz, aşağıda kahramanlarımız günün hangi saati olursa olsun, hatta sizler bayram namazını huzurla eda etmek için camiye giderken, güvenlik kahramanlarımız, Munzur Dağı tepesinde terörist tepelemekle meşguldüler. Onlar çocuklarıyla, aileleriyle bayramlaşamadı, teröristlerle mücadele ettiler\" dedi.

\'KATLİAMI YAPANLAR, AYNI ELLERDİ\'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, \"25 yıl önce bu topraklarda acılar yaşandı. Sivas\'ta, Başbağlar\'da acılar yaşandı. Esasında o acıların izlerini takip ettiğinizde aynı kapıya çıktığını görüyorsunuz. O gün o olayları tertipleyenler, burada bu masum canları alanlar, 15 Temmuz\'da da aynı amacı taşıyorlardı. Maraş\'ta da, Malatya olaylarında da aynı amacı taşıyorlardı, amaçları bu toprakları bölmek, insanımızı birbirine düşürmek, kardeşi kardeşe kırdırmak. 2 Temmuz\'da Madımak\'ta canımız yandı, 5 Temmuz\'da bu topraklarda yine bizim kanımız aktı. O gün bu katliamı yapan eller, aynı ellerdi, aynı amaca hizmet ediyordu. Allah\'a hamd olsun, bugün bu katliamı yapanlardan, aynı amacı taşıyanlardan, sonuna kadar hesap soruluyor\" diye konuştu.

15 Temmuz\'dan sonra Türkiye\'nin her bir noktasında titizlikle operasyonların devam ettiğini belirten Tüfenkci, hainlerin bataklıklarını kurutmak için yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlar yaptıklarını dile getirdi. Operasyonları yürütürken milletten başka kimseden izin almadıklarını da sözlerine ekledi

Konuşmaların ardından anma programı şehitlikte devam etti. Burada şehitlik önüne karanfil bırakan protokol üyeleri dua etti.



