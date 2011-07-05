-BAŞBAĞLAR KATLİAMININ 18. YILI ERZİNCAN (A.A) - 05.07.2011 - Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te teröristler tarafından katledilen 33 kişi, törenle anıldı. Kent merkezine 223 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köy meydanında düzenlenen törende konuşan Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Aydan, 18 yıl önce öldürülen 33 kişinin katillerinin halen yakalanamadığını, eli kanlı katillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Törende daha sonra köy sakinlerden Aydın Parto, Başbağlar katliamıyla ilgili yazdığı şiiri okudu. Katliamdan yaralı kurtulan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar da Sivas'ta yaşanan olayların gündemden düşmediğini, Başbağlar katliamının ise unutulduğunu savundu. Akarpınar, ''Sivas olaylarına gösterilen ilgi ve hassasiyet, kamuoyunu yönlendiren kuvvetler tarafından Başbağlar katliamına gösterilmemiştir. Sivas olayları manşetlerden düşmezken, Başbağlar köyü katliamını yapanların bıraktığı bildiride de açıkça Sivas katliamının hesabı sorulmuştur. Başbağlar katliamı Sivas katliamının sebebi değil sonucu olduğu halde bu göz ardı edilmiştir'' diye konuştu. Erzincan Valisi Abdülkadir Demir de Başbağlar'da 33 kişiyi katledenlerin insanlıktan uzak olduklarını, terörün mantığını tüm dünyaya duyurmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti. Vali Demir, Sivas'ta yaşanan üzücü olayların akabinde Başbağlar'da yapılan menfur saldırının, ülkede bir kardeş kavgası çıkarmayı amaçlayanlar tarafından yapıldığını vurguladı. Anadolu insanının her türlü zorluğa karşı milli ve manevi değerlere bağlı olduğunu anımsatan Demir, şunları kaydetti: ''Anadolu insanının feraseti, olgunluğu, milli ve manevi değerlere olan bağlılığı, ruh dünyasının zenginliği buna asla müsaade etmeyecektir. Aynı havayı teneffüs eden, aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı tarihe sahip, akrabalık bağlarıyla birbirine bağlı olan bizleri, hain eller, karanlık odaklar, birbirimize hasım ve düşman yapamayacaktır. Bunu tarihte denediler olmadı. Maraş'ta, Sivas'ta, Başbağlar'da yapmaya çalıştılar olmadı. Yarın da olmayacak. Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar beyhude bir uğraş içindeler. Biz bir kabile devleti değiliz. Tarih sahnesine yeni çıkmış bir millet ve devlet de değiliz. Bizler şanlı bir tarihe sahibiz. Köklü medeniyetler kurmuşuz. Üç kıtada hükümran olmuş, masumların, mağdurların barınağı, sığınağı olmuşuz. Birçok badireleri, sıkıntıları hep birlikte el ele vererek atlatmasını bilmişiz. Hürriyet ve istiklalimize kastedenlere en unutulmaz dersleri vermişiz.'' Törenin ardından, 33 kişinin katledildiği alanda yapılan şehitlik ziyaret edildi, dualar okundu. Törene, Erzincan Valisi Abdulkadir Demir'in yanı sıra, Erzincan Belediye Başkanı Yüksel Çakır, Erzincan Emniyet Müdürü Mehmet Tüzel, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu,Kemaliye Kaymakamı Metin Yılmaz, eski Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.