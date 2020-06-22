Başarısız Tulsa mitinginden sonra Trump'ın 'derbeder' hali dikkat çekti

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tulsa'daki mitinginden dönüşünde çekilen görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

Oklahoma'dan Maryland'e uçan, oradan da Beyaz Saray'a giden ABD liderinin helikopterden başkanlık konutuna yürürken kravatı ile gömleğinin bazı düğmelerinin açık olduğu ve suratında memnuniyetsiz bir surat olduğu görüldü. Trump'ın elinde, "Amerika'yı Tekrar Muhteşem Yapın" şapkası vardı