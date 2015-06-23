Başarısız kürtaj için 300 bin TL'lik tazminat davası

Mersin'de yaşayan 2 çocuk annesi Dilek Özdaş, 3’üncü çocuğuna hamile kalınca gördüğü lenf kanseri tedavisi nedeniyle kürtaj yaptırmak için İzmir'deki özel bir hastaneye gitti ve kürtaj oldu. Daha sonra mide rahatsızlığı nedeyinle kontrole giden Özdaş'a doktor “Bebeği alamamışım, duruyor” dedi. Kürtaj için gerekli yasal sürenin geçmesi nedeniyle Özdaş bebeğini doğurmaya karar verdi. Bebek kalbi delik doğdu. Aile doktora 300 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Habertürk gazetesinden Yusuf Doğan'ın haberine göre, Özdaş'ın dönem dönem nükseden hastalığının atlatmasının ardından ise hipertansiyon rahatsızlığı baş gösterdi. Son 5 yıldır tansiyon ilaçları kullanan kadın, hamile olduğunu fark ettiğinde kullandığı ilaçlardan dolayı risk almak istemedi. Kürtaj olmaya karar verdi.

Özdaş, eşiyle kürtaj için İzmir’deki özel bir hastaneye gitti. 2 Temmuz 2014'te kürtaj oldu. 1 hafta sonra ise mide rahatsızlığı çekmeye başladı. Gebeliğini sonlandırdığı için doktorların tavsiyesi üzerine endoskopi yaptırdı. Çok sayıda ilaç kullandı. Ancak şikâyetleri sona ermedi.

'Bebeği zehirleyerek alıp hatamızı telafi edeceğiz'

Kürtajı gerçekleştiren doktora kontrole gittiğinde ise hamileliğinin sonlanmadığını öğrendi. Doktor, “Bebeği alamamışım, bebek duruyor” dedi. Kürtaj için yasal süre olan 10 hafta bir hafta geçen kadına, özel hastanenin yetkilileri “Bebeği zehirleyerek alacaklarını, böylece hatalarını telafi edeceklerini” söyledi.

Özdaş gittiği başka bir doktordan da yasal sürenin dolduğu yanıtını alınca bebeği doğurmaya karar verdi. Doğuma 3 ay kala bebeğin alınmadığı kürtaj sırasında Özdaş'ın damarlarında meydana gelen genişleme ve tıkanıklık, annenin sağlığında risk oluşturdu. Doğuma 1 ay kala da bebeğin kalbinin delik olduğu ortaya çıktı. Bebek, 23 Şubat 2015'te doğdu.

Çocuğun eğitimi için tazminat talebi

Dilek Özdaş ve eşi, hatalı kürtajı gerçekleştiren doktor ile hastaneden “eksik ve kusurlu rahim tahliyesi nedeniyle istemedikleri bir zamanda çocuk sahibi oldukları” gerekçesiyle şikâyetçi oldu. İzmir Tüketici Mahkemesi’ne açılan davada, kürtaj tarihinden itibaren olan tedavi masrafları ve doğan çocuğun kendi hayatını kazanacağı yaşın 22 olduğu öngörülerek o yaşa kadar olan bakım ve eğitim masrafları için 300 bin TL manevi tazminat talep edildi.