'Başarıma 'tesadüf' diyenler şimdi utanacaklar!'

'Beyaz Melek' filmini vize sınavı, 'Güneşi Gördüm' filmini ise final sınavı olarak tanımlayan Mahsun Kırmızıgül ağır konuştu: Beklenen gün gelecekse çekilen acı kutsaldır! Şimdi zaman Beyaz Melek'teki yönetmenlik başarıma tesadüf diyenlerin utanacağı zamandır! ..



77 bin nüfuslu Kars, geçtiğimiz günlerde hem 'Deli Deli Olma' hem de 'Güneşi Gördüm' filmlerine ev sahipliği yaptı. Kaz, kaşar peyniri ve bal ile meşhur olan Kars'ın esnafı turistik açıdan ölü sezonda iki film ekibinde bulunan yaklaşık 150 kişinin yaptığı alışverişlerle küçük de olsa bir sevinç yaşadı.



Çekimleri tamamlandı



İkinci filmi 'Güneş'i Gördüm'ün daha çekimlerine başlarken yine çok konuşulan Mahsun Kırmızıgül; İsveç, Norveç, Danimarka, Bulgaristan ve İstanbul'daki sahneleri çektikten sonra filmini Kars'ta tamamladı. Film ekibinin en büyük sorunu Kars'taki soğuk hava oldu. Ekip gündüzleri -5/-10, geceleri ise -15/- 25 dereceye varan soğuk hava koşullarında çekimleri tamamladı. 'Güneşi Gördüm'ün 'Beyaz Melek'in çok üstünde bir film olacağını belirten Kırmızıgül, bu filmle birlikte 'Beyaz Melek'teki başarısına tesadüf diyenlerin utanacağını vurguluyor.



Bu film final olacak



Kırmızıgül, filmini; iki yıldır bilinçli bir şekilde kullanmadığı cevap hakkını kullanmasına zemin hazırlayacak bir yapım olarak yorumluyor ve ekliyor: "Beklenen gün gelecekse çekilen acı kutsaldır. Zaman 'Beyaz Melek'teki yönetmenlik başarıma 'tesadüf' diyenlerin utanacağı zamandır. Hem 'Beyaz Melek'teki hem de 'Güneşi Gördüm'de başarılı olmama büyük katkısı olan oyunculara ve teknik ekibe büyük bir teşekkür borçluyum. Ayrıca 'Beyaz Melek benim için vizeydi. 'Güneşi Gördüm' ise final."



Altı saatte anlattı



'Güneşi Gördüm' hikayesiyle olduğu kadar zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Filmin tüm oyuncu kadrosu, filmde yer almalarının nedenini Kırmızıgül'ün anlattığı hikâyeden çok etkilenmelerine bağlıyor. Oyuncuların, senaryoyu okumadan sözleşmeye imza attıkları söyleniyor. Filmin başrol oyuncularından Altan Erkekli, "Filmin süresi iki saat ama Mahsun filmi bana altı saatte anlattı" şeklinde konuşuyor.



Kars'ın çekimlerine ev sahipliği yaptığı bir diğer film ise 'Deli Deli Olma' idi. Başrollerini Tarık Akan, Şerif Sezer, Levent Tülek, Zuhal Topal, Barış Üregil ve Deniz Arna'nın oynadığı filmi Murat Saraçoğlu yönetti. Filmde tarihte '93 Harbi' sonrasında; Çar'ın Rusya'da yaşamasını istemediği için Kars'a sürdüğü Malakan kavminin varlıklarını bugüne kadar taşıyan Mişka'nın (Tarık Akan) ile Popuç (Şerif Sezer) arasındaki çatışma anlatılıyor. Filmde Barış Üregil, babası Tarık Akan'ın canlandırdığı 'Mişka'nın, Deniz Arna ise annesi Şerif Sezer'in oynadığı 'Popuç'un gençliğini canlandırıyor. Her iki oyuncu da performanslarıyla anne ve babalarından tam not aldı.



İkinci filmi 'Güneşi Gördüm'ün ilk filmi 'Beyaz Melek'in çok üstünde bir film olacağını belirten Mahsun Kırmızıgül, çok iddialı: "Beyaz Melek'in başarısına tesadüf diyenler utanacak

