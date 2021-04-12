Başarılı iş kadını seçerek plaket vermişlerdi; Manisa'nın tek kadın halk otobüs şoförü Kod 29’la işten çıkarıldı

MHP Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MANULAŞ’ta 5 yıldır çalışan kentin tek kadın halk otobüs şoförü 42 yaşındaki Fatma Güngör de Kod-29'la işten çıkarıldı. Güngör, kendisinin hiçbir yüz kızartıcı suç işlemediğini belirterek, “Ben ahlaksızlık veya yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Şimdi beni 5 kuruşsuz tazminatsız ortada bıraktılar. 2 aydır ne kiramı ödeyebiliyorum, ne de kredimi” dedi.

Türkiye'de pandemi döneminden işten çıkartmalar yasak olmasına karşın işverenin işten çıkarmak için kullandığı Kod-29 uygulaması işçileri mağdur etmeye devam ediyor.

Güngör, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent konseyi Kadın Meclisi tarafından ‘Güçlü Kadınlar Mutlu Yarınlar' isimli programda başarılı iş kadını seçilerek plaket takdim edildi. 8 Mart'ta plakete layık görülen kadın şoför Fatma Güngör, 12 Mart tarihinde Kod-29'dan tazminat ödenmeden işten çıkartıldı.

"Yüz kızartıcı bir şey veya ahlaksızlık yapmadım"

Sözcü'nün haberine göre MANULAŞ'ta 5 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yaptığını dile getiren Fatma Güngör, kendisine plaket verilmesinin ardından işten çıkartılmasının kendisinde büyük şok etkisi yarattığını belirterek, kendisinin Kod-29'dan çıkartılacak bir hataya sebep olmadığını ifade etti. Güngör şunları söyledi:

"Tutulan ufak tefek tutanaklar bahane gösterilerek benim işime son verdiler. Tutulan tutanaklarda her halk otobüs şoförünün yaşadığı ufak tefek kazalar ve araçlara sürtmeler. Ben bir insana çarpmadım, bir durağa girmedim, kırmızı ışıkta geçip trafik kuralları ihlali yapmadım. Ben yolcularıma ve çevremdeki insanlara bir aile gibi davrandım. Elbetteki hatalarım vardır. Olmaması mümkün değil. Ancak hatalarımın hiçbiri yüz kızartıcı suçlar değil. Ne kurumumu ne de kendimi zora sokacak hatalar yapmadım. Ben ahlaksızlık veya yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Zaten ben öyle bir şey yapmış olsaydım, ailemle birlikte çeker memleketime giderim. Ben öyle bir kadın değilim. Şoförlük yaptığım sürece erkeklerin içinde erkek gibi kadın oldum. Yaka kartımı, otobüsümü elimden alabilirler. Ama ekmeğimi elimden almamalarını isterdim."