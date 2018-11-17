Başarılı gençler Geleneksel 23'üncü Gençlik Şöleni'nde ödüllendirildi

İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel 23’üncü Gençlik Şöleni’nde, eğitim ve spor alanında başarılı olan gençler ödüllendirildi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel 23’üncü Gençlik Şöleni, Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Ödül törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yanı sıra, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, STK Temsilcileri, meclis üyeleri, öğretmenler, binlerce öğrenci ve aileleri katıldı.

Düzenlenen törende 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında YKS ve LGS’de başarılı olan öğrenciler ile İstanbul, Bölge, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceye giren 537 öğrenci ödüllendirildi. Protokol konuşmalarının ardından öğrencilere ödülleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından takdim edildi.

GÖSTERİLERE TAM NOT

Programda Bilgi Evleri çocukları davul şov, müzik dinletisi ve folklor gösterisi yaptı. Öğrencilerin performansı ise izleyenlerden büyük alkış topladı.

Karate’ de dünya şampiyonu olan Miraç Sarıçiçek , “Geçen sene bu zamanlar karate de şampiyon olduk. Çok çalışmıştık. Emeklerimizin karşılığını aldık” dedi. Ödül alan Gizem Daştan, “Kickboks’ta Dünya Üçüncüsü oldum. Bu başarımı babama borçluyum. Ödülümü almaya geldim. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.