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Yaşam

Başarılı çöpçüye Kanarya Adaları'nda tatil

Moskova'da başarılı çöpçülerin Kanarya Adaları'nda tatil ödülü kazanacağı duyuruldu.

30 Ağustos 2010 03:00

T24 - Moskova'da başarılı çöpçülerin Kanarya Adaları'nda tatil ödülü kazanacağı duyuruldu.



Rusya'nın başkenti Moskova'da Kent Yönetimi, Moskova'yı en iyi temizleyen çöpçüleri Kanarya Adaları'nda tatille ödüllendirecek.

Moskova Kent Yönetimi'nden bir yetkili Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, çöpçülerin çalıştıkları bölgedeki performanslarını artırmak için her yıl en iyi temizlikçinin belirlendiği bir yarışma düzenlendiğini belirterek, bu yıl kazananların yurtdışı tatiliyle ödüllendirileceğini açıkladı

Yetkili, yarışmanın her yıl Eylül ayının ilk haftasonuna denk düşen Moskova Kent Günü'nde yapıldığını ifade etti ve "21 sokak temizlikçisi Kanarya Adaları'na ve kent yönetiminden de 12 bölüm başkanı Çek Cumhuriyeti'ne gönderilecek. Bu seyahatler için 130 bin dolarlık bir bütçe ayrıldı" diye konuştu.


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