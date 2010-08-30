Başarılı çöpçüye Kanarya Adaları'nda tatil

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kent Yönetimi, Moskova'yı en iyi temizleyen çöpçüleri Kanarya Adaları'nda tatille ödüllendirecek.Moskova Kent Yönetimi'nden bir yetkili Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, çöpçülerin çalıştıkları bölgedeki performanslarını artırmak için her yıl en iyi temizlikçinin belirlendiği bir yarışma düzenlendiğini belirterek, bu yıl kazananların yurtdışı tatiliyle ödüllendirileceğini açıkladıYetkili, yarışmanın her yıl Eylül ayının ilk haftasonuna denk düşen Moskova Kent Günü'nde yapıldığını ifade etti ve "21 sokak temizlikçisi Kanarya Adaları'na ve kent yönetiminden de 12 bölüm başkanı Çek Cumhuriyeti'ne gönderilecek. Bu seyahatler için 130 bin dolarlık bir bütçe ayrıldı" diye konuştu.