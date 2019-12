Başarı cinsellikte değil gerçeklikte

T24-1 Kadın 1 Erkek dizisinin senaristi Murat Dişli, dizinin bu kadar tutmasının sebebini cinsellikten alenen bahsetmesinden çok, gerçekleri anlatmasına bağlıyor.

Kadınlarla erkekler hem birlikte yaşamakta zorlanıyor hem de ayrı yapamıyorlar. Bunu Zeynep ve Ozan örneğinde çok iyi görüyoruz. Kadın ve erkek hikâyelerinin özü nedir sizce?



Kadın ve erkek aslında maymun ile tilki kadar iki farklı yaratık. İkisinin insan olması ortak payda değil. Kadınlar başka, erkeler bambaşka bakıyor dünyaya. Bu diziyi yazmaya başladıktan sonra gördüm ki kadın erkeğin dünyaya kendisi gibi bakmasını istiyor; erkek de kadının dünyaya kendisi gibi bakmasını. İşte bütün sürtüşmeler de aslında buradan kaynaklanıyor. Kadın ve erkek iki uzlaşmaz arkadaş gibi, onların arkadaş olmaması lazım ama ne yazık ki mecburlar. Her şeyden önce cinsellik ve üreme diye bir şey var. Bir araya gelip resmen birbirlerine katlanmak zorundalar. Ben biraz bunu anladım. Erkeğin dünyası ile kadının dünyası bambaşka yerlerde. Sanki biri otobur, diğeri etobur gibi. Biri diğerine “Et ye” diyip et yemediği için bozuluyor. Öbürü ise “Ben otoburum, bana neden et yedirmeye çalışıyor” diye alınıyor. İkisinin de suçu yok. İkisi de kendi doğasını yaşamaya çalışıyor.