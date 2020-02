Başarı belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş 

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da berberlik yapan Berat Polatoğlu (34), başarılı öğrenciler için kampanya düzenledi ve yarıyıl tatilinde başarı belgesi alan öğrencileri ücretsiz olarak tıraş edeceğini açıkladı. 9 yıldır aynı kampanyayı yürüttüğünü belirten Polatoğlu, bu süre içinde yaklaşık 5 bin öğrenciyi tıraş ettiğini söyledi.

Diyarbakır\'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 4 kardeşi ile birlikte 2 ayrı berber dükkanı bulunan Berat Polatoğlu, öğrencileri motive etmek amacıyla böyle bir kampanya yürüttüklerini belirtti. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle de başarı belgesi alan erkek öğrenciler ücretsiz tıraş oldu.

ÜCRETSİZ TIRAŞ KAMPANYASI İKİ GÜN SÜRECEK

Polatoğlu\'nun ücretsiz tıraş kampanyasının bugün ve yarın süreceğini ifade ederek, \"Öğrenciler için ne yapabiliriz diye düşündük. Onları başarıya motive etmek için böylesi bir karar aldık. 9 yıldır bu kampanyayı uyguluyoruz. Her geçen yıl daha büyüyor. Diğer şehirlerdeki meslektaşlarımız da bu kampanyaya dahil oldu. Her karne gününde her ustamız yaklaşık 20 kişiyi tıraş ediyor. 9 yılda yaklaşık 5 bin öğrenciye ücretsiz hizmet verdik. Öğrencilere her zaman yardımcı olmamız, onları başarıya motive etmemiz ve onların eğitimine destek vermemiz gerekiyor\" dedi.

Başarı belgesi ile kuaföre gelen lise 1\'nci sınıf öğrencisi Azad Yavuz, Polatoğlu\'nun sürdürdüğü kampanyayı duyduğu gibi başarı belgesini alıp, ücretsiz tıraş olmanın keyfini yaşadığını söyledi.

Kampanyadan faydalanan 10\'uncu sınıf öğrencisi Umut Doğan ise, \"Derslerim iyiydi. Takdir belgesi aldım. Böyle bir kampanyaları olduğunu gördüm ve karnemi alır almaz buraya geldim\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI