Bahçeşehirliye çöp cezası; 20 gündür çöpler toplanmıyor

İstanbul Başakşehir ilçesinin Bahçeşehir semtindeki 805 daireli Mesa - Nurol evlerinin çöpleri 20 gündür toplanmıyor. Bölgede bir çöp dağı oluşurken, 4 siteden oluşan konutların, aylardır sokak lambaları da yanmıyor. Bölge sakinleri, çöpler nedeniyle semtlerinde haşere baskını olduğunu ve kokudan evlerinde yaşayamaz hale geldiklerini söyledi.

Semt sakinlerinin iddiasına göre, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Ertemel'in, Mesa Nurol evlerindeki bir sitenin yöneticisiyle yaşadığı tartışma nedeniyle çöpler toplanmıyor ve sokak lambaları yanmıyor.