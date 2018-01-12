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Başakşehirli miniklerden Şamlar Ormanı'na kuş yuvası

İSTANBUL, (DHA)- DOĞAYI ve çevreyi tanıyarak hayvan sevgisini aşılamak adına başlattıkları proje kapsamında kuşlara yuva yapan Başakşehirli öğrenciler, yuvaları Şamlar Ormanı’ndaki ağaçlara astı

12 Ocak 2018 18:52

İSTANBUL, (DHA)- DOĞAYI ve çevreyi tanıyarak hayvan sevgisini aşılamak adına başlattıkları proje kapsamında kuşlara yuva yapan Başakşehirli öğrenciler, yuvaları Şamlar Ormanı’ndaki ağaçlara astı.

Başakşehir Belediyesi, minik öğrencilere 42 adet kuş evi tasarlayarak hediye etti. Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu 1’inci sınıf öğrencilerinin kış mevsimi temalı derslerinden esinlenerek başlattıkları kuş yuvası projesi minik öğrenciler arasında büyük sevinç yaşattı. Kısıtlı imkanlarla projelerini yürütmeye çalışan öğrenciler Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün de desteğiyle kuş yuvalarına sahip oldu.

YEMLERİNİ DE HAZIRLADILAR

Kendi hayal dünyalarını yansıtacak şekilde kuş yuvalarını boyayan öğrenciler, yuvaları temiz havası ve harika doğasıyla şehrin içerisinde nefes aldıran Şamlar Tabiat Parkı’na astı. Heyecanlarını gizleyemeyen minik öğrenciler yuvaların içerisine tek tek yemleri dökerek ağaçlara asılmasına yardımcı oldu. Teslim edilen kuş yuvalarını aynı zamanda okul bahçelerine de asan öğrenciler soğuk havalarda hayvanları beslemenin mutluluğunu anlattı. Minikler öğrenciler, unutamayacakları bir anı yaşadıklarını ifade etti.

(FOTOĞRAF)

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