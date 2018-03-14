Başakşehirli minik güreşçilere muhteşem tesis

İSTANBUL, (DHA) -BAŞAKŞEHİR Belediyesi tarafından Başakşehir Mahallesi’nde inşa edilen güreş salonu minik güreşçiler için hizmete açıldı.

Başakşehir Güreş Kulübü Derneği ve Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle Başakşehir Mahallesi’nde inşa edilen güreş salonu hizmete açıldı. 7-14 yaş arası sporcuların faydalanacağı kapalı spor salonunda haftada 5 gün saat 16.00 – 20.00 arası yaş gruplarına göre eğitim verilecek. Geleceğin güreşçileri Milli Güreş Antrenörü Cemal Bakır ve Grekoromen Güreşte Avrupa ikincisi Fatih Bakır tarafından yetiştirilecek.

Güreş salonu açılışına katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonu Dokka Zaurbekov’a el ense çekerek, “Senden Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlukları bekliyoruz” dedi. Başakşehir Güreş Kulübü Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım, Çeçen bir aileden gelen Dokka’’nın 3 kardeşinin de güreş takımında yer aldığını söyledi.

Bir süre antrenmanları izleyen Kartoğlu sporculara baklava ikram ederek, başarı dileğinde bulundu. Başkan Yasin Kartoğlu minik güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra salondan ayrıldı.

500 METREKARELİK ANTRENMAN SALONU

Kapalı güreş salonu, toplam 800 metrekare inşaat alanında, yaklaşık 500 metrekare antrenman ve müsabakaların yapılacağı salon, 58 metrekare fitness alanı, 60 metrekare giriş ve kafeterya alanı, yönetim ofisi, antrenör odası, 4 adet soyunma odası, duşlar, wc ve mutfak bulunuyor. Çelik konstrüksiyondan yapılan binanın dış cephesi ve çatısı ısı yalıtımlı sandviç panel ile kaplandı.

(FOTOĞRAFLI)