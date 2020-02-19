Başakşehirli futbolculardan Koronavirüs önlemi

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Sporting Lizbon maçı için dün Lizbon’a gitti. Hazılıklarını tamamlayarak deplasman yolculuğuna çıkan Başakşehir kafilesinde tecrübeli ismi Skrtel, Instagram hesabından bir video paylaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, paylaşımda Aziz Behich ve Fredrik Gulbrandsen’in Lizbon havalimanında yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için maske taktıkları görüldü. Skrtel takım arkadaşlarını etiketlediği videoya ‘Önce güvenlik’ yazısını ekleyerek paylaştı. Görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi çekti. Tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösteren Başakşehir, son 32 turunda yarın saat 20:55'te deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak.