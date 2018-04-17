"Başakşehir'in şifresini Fenerbahçe çözdü"

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Metin Tükenmez, Başakşehir'in büyük takımlara karşı sağladığı üstünlüğün şifresini Fenerbahçe'nin çözdüğünü dile getirdi.

İşte Tükenmez'in Fanatik gazetesinde yazdığı köşe yazısı:

"Başakşehir, adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu günlerde de büyüklere kafa tutup üst sıralarda yer ediniyordu. Adını değiştirdiği 2014 yılından bu yana ise şampiyonluğa göz dikerek mücadelesini sürdürüyor. Kuşkusuz bu başarı bir rastlantı değil. Bir şeyleri doğru yaptıkları tartışma götürmez. Kurumsalaşma ile birlikte sahadaki mücadelede de, adım adım gelişerek bu seneye gelindi. Bitime beş hafta kala artık şampiyonluğun en ciddi ortaklarından biri de Başakşehir'dir.



Futbol uygulamalarına bakıldığında en önemli silahının atağa hızlı çıkarken doğru pas organizasyonu yapmak olduğunu biliyoruz. Bu uygulama tam anlamıyla, büyük ve güçlü takımlara tuzak kurup karşı atak oyunu oynamak değil. Sözgelimi Abebayor ile topu çok çabuk buluşturup onun etfarında en hızlı bir şekilde birikerek, çabuk ve hedefe oynanan paslarla gol yolu bulmak. Bunu savunmadan oyun kurarak yapıyorlar. Fenerbahçe işte bu noktada şifreyi çözüp, Başakşehir'i savunmasından çıkartmayacak bir pres altına alarak sahasında yendi.



Futbolda temel kurallardan biri şudur: Bir takımın topa sahipken hücuma çıkması ne kadar uzun sürerse, Savunmadaki takımın da toparlanmak, yeniden gruplaşıp organize olmak için o kadar zamanı olur. Fenerbahçe forvetleri rakip alanda baskı yapıp Başakşehir'in ataklarını geciktirirken savunmaları da toparlanacak zamanı buldu. Başakşehir atağa çıkmakta gecikince Adebayor, Edin Visca ve Elia gibi başarılı futbolcuların birbiriyle olan iletişimini kırmak için savunma grupları oluşturdu Fenerbahçe.



Yine rakip alanda yapılan baskıyla ilintili olarak şu kuralda çok önemlidir: Bir takım üçüncü bölgede topu tekrar kazanma miktarını artırabilirse, o takım daha fazla gol atacaktır. 1970'li yılların ortalarına doğru Hollanda, Rinus Michels ile uguladığı pres artık evrensel hale geldi. Öyle ki o yıllardan bu yana takımların attığı gollerin yüzde altmışa yakını, üçüncü bölgede topun yeniden kazanılması ile atılıyor.



Fenerbahçe bu gerçekten hareketle Başakşehir'i kendi alanında yendi. Galatasaray'da, Fenerbahçe kadar başarılı olmasa da aynı uygulamaya başvurdu, istediği sonucu aldı. Rakibi kendi alanından vurmak için öncelikle savunmanız hareketli ve güçlü olmalıdır. Fatih Terim'in, Maicon'u yedeğe almasının nedeni de buydu. Top yitirildiği anda hemen prese dönerek rakibi kendi alanında boğmak çok güçlü bir silahtır kuşkusuz. Ama bunu yaparken çok başarılı bir organizasyon gereklidir. Bu organizasyonda hata yaparsanız silahınız geri teper."