Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Nyon'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrası İspanyol ekip Sevilla oldu.
Süper Lig'in geçen sezonunu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılan ve Club Brugge'ü eleyerek play-off turuna kalan Başakşehir play-off turunda Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
İlk maç 16 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş ise 22 Ağustos'ta İspanya'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turundaki diğer eşleşmeler şöyle:
Young Boys - CSKA
Napoli - Nice
Hoffenheim - Liverpool
Sporting - Steaua
Karabağ - Kopenhag
Apoel - Slavia Prag
Olympiakos - Rijeka
Celtic - Astana
Hapoel Beer Sheva - Maribor