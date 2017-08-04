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Spor

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Turuncu-lacivertliler ilk maçı 16 Ağustos'ta oynayacak

04 Ağustos 2017 16:14

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Nyon'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrası İspanyol ekip Sevilla oldu.

Süper Lig'in geçen sezonunu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılan ve Club Brugge'ü eleyerek play-off turuna kalan Başakşehir play-off turunda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. 

İlk maç 16 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş ise 22 Ağustos'ta İspanya'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turundaki diğer eşleşmeler şöyle:

Young Boys - CSKA

Napoli - Nice

Hoffenheim - Liverpool

Sporting - Steaua

Karabağ - Kopenhag

Apoel - Slavia Prag

Olympiakos - Rijeka

Celtic - Astana

Hapoel Beer Sheva - Maribor

 

 

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