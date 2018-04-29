Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamki rakibi Club Brugge hakkında bilinmesi gerekenler

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme tur rakibi Club Brugge ile bugün TSİ 22.00'de karşılaşıyor.

Belçika'nın Brugge kentinde oynanacak maç öncesinde Brugge'

Geçen sezon Belçika'da normal sezonu Anderlecht'in iki puan arkasında ikinci sırada tamamlayan Club Brugge, Şampiyonluk Grubu olarak adlandırılan play-off turunda da Anderlecht'in 7 puan arkasında kaldı ve ikinci oldu.

Geçen sezon Belçika liginde ve Şampiyonluk Grubu'ndaki performanslarına bakıldığında, iç sahada yenilmeyen ancak deplasmanlarda sorun yaşayan bir takım olarak göze çarpıyorlar.

Dört sezondur takımın başında olan teknik direktör Michel Preud'homme'la yollarını ayıran Belçika ekibi, 24.4 yaş ortalamasına sahip kadronun başına da 39 yaşındaki Ivan Leko'yu getirdi.

Genç teknik adam takımlarını genellikle 4-3-3 ve 3-4-3 formasyonuyla sahaya çıkarıyor.

Toplam kadro değeri 84.95 milyon euro olan Club Brugge önemli hücum silahlarına sahip.

Geçen sezon 18 gol kaydeden Belçikalı santrafor Jelle Vossen, 16 gol atan Kolombiyalı sol kanat José Izquierdo, Zorya Luhansk'tan transfer edilen Dennis Boneventure ve İsrailli sağ kanat Lior Refaelov hızı ve adam eksiltme yeteneğiyle dikkat çeken isimler.

Belçika futbolunun en köklü ve başarılı takımlarından biri olan Club Brugge, 13 Kasım 1891'de kuruldu.

14 Belçika ligi şampiyonluğu, 11 Belçika Kupası şampiyonluğu ve 14 de Belçika Süper Kupası şampiyonluğu bulunan mavi-siyahlı kulüp, maçlarını 29 bin kişilik Jan Breydel Stadı'nda oynuyor.

UEFA kulüpler sıralamasında 44. basamakta bulunan Club Brugge, UEFA Avrupa Ligi'ne 20 sezon art arda katılma başarısı göstererek bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.

Ancak Belçika ekibi Avrupa'da, 70'li yıllarda elde ettiği başarıları son dönemde tekrarlayamıyor. Ünlü Avusturyalı teknik direktör Ernst Happel yönetiminde 1975-1976 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finali oynayan ve Liverpool'a kaybeden Brugge, 1977-1978 sezonunda da o dönem Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde de final oynama başarısı göstermiş ve kupayı yine Liverpool'a kaptırmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1988'de yarı final, 2015'te de temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek final oynayan Brugge, geçen sezon ise Şampiyonlar Ligi gruplarında puan toplayamadı ve grubunu son sırada tamamladı.

Daha önce Türk takımlarıyla 4 defa karşılaşan Club Brugge, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

2002-2003 sezonunda, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la aynı grupta yer alan Belçika ekibi, İstanbul'daki maçtan golsüz beraberlikle ayrılmış, evinde ise 3-1'lik skorla galip gelmişti.

Son olarak 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'la UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda eşleşen Brugge, siyah-beyazlıları 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederek saf dışı bırakmıştı.