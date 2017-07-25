Başakşehir'in rakibi Türk takımlarının 'belalısı'

Geçen sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Başakşehir, bugün tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Club Brugge ile Belçika deplasmanında TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Paolo Mazzoleni yönetecek. Başakşehir'in tarihinde bir ilk olacak olan maç, ASpor kanalında şifresiz olarak yayınlanacak.

Başakşehir'in rakibi Club Brugge, Türk takımlarına olan üstünlüğüyle dikkati çekiyor. Türk ekiplerle tarihinde 6 maç yapan Belçika takımı, henüz yenilgi almadı.

2014-15 sezonunda Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eleyerek çeyrek finale kalma hakkı kazanan Brugge, Türk takımlarına karşı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 galibiyet istatistiğiyle dikkati çekiyor.