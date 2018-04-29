T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Başakşehir'in rakibi Sevilla, Fenerbahçe'nin rakibi Vardar

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Medipol Başakşehir İspanya'nın Sevilla, Fenerbahçe ise Makedonya'nın Vardar takımıyla eşleşti.

29 Nisan 2018 20:30

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın Sevilla, Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımıyla eşleşti.

Club Brugge'u eleyerek tur atlayan Medipol Başakşehir, İspanya'nın Sevilla takımıyla ilk maçını İstanbul'da oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelelerinde ilk maçların tarihleri 15-16 Ağustos, rövanşlar karşılaşmalarının tarihleri ise 22-23 Ağustos.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde Beşiktaş ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmaya hak kazanacak. Elenmesi halinde ise doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi play-off turuna kaldı

Sturm Graz'ı eleyerek tur atlayan Fenerbahçe ise Vardar ile ilk maçı 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak. İstanbul'daki rövanş karşılaşmasının tarihi ise 24 Ağustos Perşembe.

Fenerbahçe de tur atlaması halinde Atiker Konyaspor ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna çıktı
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AvrupaLigiUEFA Avrupa LigiMedipol BaşakşehirSevilla FenerbahçeMakedonya VardarBruggeSevillaAğustosBeşiktaşUEFAElenmesiBaşakşehirGrazFenerbahçeVardarAğustos PerşembeAtiker Konyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24