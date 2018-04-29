Başakşehir'in rakibi Sevilla, Fenerbahçe'nin rakibi Vardar

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın Sevilla, Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımıyla eşleşti.

Club Brugge'u eleyerek tur atlayan Medipol Başakşehir, İspanya'nın Sevilla takımıyla ilk maçını İstanbul'da oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelelerinde ilk maçların tarihleri 15-16 Ağustos, rövanşlar karşılaşmalarının tarihleri ise 22-23 Ağustos.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde Beşiktaş ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmaya hak kazanacak. Elenmesi halinde ise doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

Sturm Graz'ı eleyerek tur atlayan Fenerbahçe ise Vardar ile ilk maçı 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak. İstanbul'daki rövanş karşılaşmasının tarihi ise 24 Ağustos Perşembe.

Fenerbahçe de tur atlaması halinde Atiker Konyaspor ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.