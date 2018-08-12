Başakşehir'in rakibi Burnley, ilk maçında berabere kaldı

Southampton - Burnley: 0-0

Liverpool\'dan farklı tarife: 4-0

İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir\'in UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi Burnley, İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde Southampton ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

St Mary\'s Stadyumu\'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremezken, karşılaşma 0-0\'lık eşitlikle sona ermiş oldu.

Medipol Başakşehir ile Burnley, 9 Ağustos Perşembe günü 3\'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu\'nda karşı karşıya gelmiş ve mücadele 0-0\'lık sonuçla tamamlanmıştı. Bu maçın rövanşı, 16 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45\'te Burnley\'nin mabedi Turf Moor\'da oynanacak.

LIVERPOOL\'DAN FARKLI TARİFE

Öte yandan günün bir diğer Premier Lig maçında Liverpool kendi sahasında West Ham United\'ı 4-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla \'Merhaba\' dedi.

Anfield Stadyumu\'nda oynanan müsabakada Liverpool\'a galibiyeti getiren golleri 19\'uncu dakikada Mohamed Salah, 45 ve 53\'üncü dakikalarda Sadio Mane ile 88\'inci dakikada Daniel Sturridge kaydetti.

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