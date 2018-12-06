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Spor

Başakşehir'in olaylı kupa maçında galip çıkmadı

Adana Demirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, hakem Arda Kardeşler'e penaltı kararı sonrası tepki gösterdi

06 Aralık 2018 02:02

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'un golünü 54. dakikada penaltıdan Orhan Taşdelen attı. Başakşehir'in sayısını ise 85. dakikada penaltıdan Edin Visca kaydetti.

81. dakikada yaşanan gerginlikte Adana Demirspor'dan Hamidou Traore ve Başakşehir'den Manuel da Costa kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Başakşehir'in kazandığı penaltı sonrası Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik direktör Yılmaz Vural, hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

Bu maçın rövanşı 18-19 veya 20 Aralık tarihlerinden birinde İstanbul'da oynanacak.

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