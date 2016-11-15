Başakşehir'e İranlı golcü

Süper Lig'de lider durumda olan Başakşehir, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda devre arasında kadrosunu güçlendirecek.

Fanatik'in haberine göre; Abdullah Avcı'nın hedefinde Panionis'in 26 yaşındaki forveti Karim Ansarifard'ın olduğu ifade edilirken bu karşılaşmada takımının galibiyet golünü atan İranlı forvetin tam not aldığı belirtildi.

Yunanistan'da liglere ara verilmesi ve ne zaman başlayacağının henüz açıklanmaması nedeniyle mutsuz olduğu kaydedilen 1.86'lık forvetin de İstanbul ekibine sıcak baktığı konuşuluyor.