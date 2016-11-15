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Spor

Başakşehir'e İranlı golcü

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Panionis'te forma giyen İranlı golcü Karim Ansarifard'ın transferi için onay verdi

15 Kasım 2016 12:59

Süper Lig'de lider durumda olan Başakşehir, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda devre arasında kadrosunu güçlendirecek.

Fanatik'in haberine göre; Abdullah Avcı'nın hedefinde Panionis'in 26 yaşındaki forveti Karim Ansarifard'ın olduğu ifade edilirken bu karşılaşmada takımının galibiyet golünü atan İranlı forvetin tam not aldığı belirtildi.

Yunanistan'da liglere ara verilmesi ve ne zaman başlayacağının henüz açıklanmaması nedeniyle mutsuz olduğu kaydedilen 1.86'lık forvetin de İstanbul ekibine sıcak baktığı konuşuluyor.

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BaşakşehirAbdullah AvcıPanionisKarim Ansarifard

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