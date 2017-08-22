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Spor

Başakşehir'den yeni bir yıldız adayı transferi

Medipol Başakşehir, yeni Cengiz Ünderleri Türk futboluna kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor

22 Ağustos 2017 17:01

Medipol Başakşehir, yeni Cengiz Ünderleri Türk futboluna kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu lacivertli kulüp, Bucaspor\'da forma giyen genç forvet Muhammed Arslantaş\'ı transfer etti. 
İzmir Bucaspor\'un Akademik Liglerde gol kralı olan 16 yaşındaki gol makinesi Muhammet Arslantaş, futbola Trakya Fenerspor\'da başladı. Bucaspor\'a dörtyıl önce transfer olan Muhammet Arslantaş, Bucaspor forması altında kariyerinde oynadığı maç sayısından çok golü var. Geçtiğimiz yıl Akademik U14 Ligi\'nde 28 maçta 29 gol, yine Akademik U14 Ligi Türkiye Finalleri\'nde ise 4 maçta 5 gol kaydetti.

Uğur DEMİRKIRDI / İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

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