Başakşehir'den “Haydi Sahaya Projesi”ne tam destek

İSTANBUL,(DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ağustos ayında hayata geçirilen ‘Haydi Sahaya Projesi’ne bir destek de Başakşehir Belediyesi’nden geldi.

Basketbola yeni yıldızlar, yeni dev adamlar kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında ilkokul ve ortaöğretim okulların bahçelerine yarı veya tam sahalar yapılacak. Sporun ve sporcunun dostu Başakşehir Belediyesi de ‘Haydi Sahaya Projesi’ne desteğini gösteriyor.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ OKULLARA YENİ POTALAR KAZANDIRIYOR

Gençlik Oyunları, Enez Gençlik Kampı ve Spor Parkları gibi gençlere yönelik projeleriyle dikkat çeken Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki okullara yeni basketbol sahaları ve potaları kazandırıyor. Ayrıca okullardaki mevcut basketbol sahaları yenileniyor, kırılan ve zarar gören potalar da onarılıyor.

“HEDEF: ÇOCUKLARI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUMAK”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “İlkokul ve ortaöğretim okulların bahçelerine yarı veya tam sahaları yapıyoruz. Böylece çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumayı ve onlara sporun getirdiği birlik, beraberlik, kardeşlik değerleri aşılamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“GENÇLİK OYUNLARI 1 EKİM’DE BAŞLIYOR”

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar dileyen Başkan Kartoğlu, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri ve yaklaşık 15 bin lise öğrencisinin katılacağı Başakşehir Gençlik Oyunları’nın 1 Ekim’de başlayacağını da sözlerine ekledi.

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