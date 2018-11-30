BAŞAKŞEHİR'DE YOL VERME KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA)

Başakşehir\'de 2 kişi arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Gül Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre, olayın gerçekleştiği yerde bulunan tekstil çalışanı Yavuz K. ile market sahibinin akrabası Bilal K. (15) arasında yol verme meselesi yüzünde tartışma yaşandı. Tartışma sırasında market önünde bulunan 34 SV 1271 plakalı araç, Yavuz K. tarafından camları taşla kırılarak zarara uğratıldı. Bunun üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bilal K. silahını ateşleyerek tekstil çalışanı Yavuz K.\'yı vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yavuz K.\'yı ambulans ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Yavuz K.\'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği sokağa şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde 34 SV 1271 plakalı aracın camlarının kırıldığı, araç içerisinde büyük bir taşın olduğu görüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Zarar gören araçtan görüntü

-Genel ve detaylar

