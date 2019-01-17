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Spor

Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı

17 Ocak 2019 18:16

Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig\'in 18\'inci haftasında oynanacak Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçından Hatayspor karşılaşmasında ilk 11\'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas oyunu gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde çift kale maç yapıldığı ve taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi. 
Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan detaylar
 

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