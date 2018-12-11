BAŞAKŞEHİR'DE TARİHİ MAĞARADA DEFİNE OPERASYONU: 4 GÖZLATI

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de bulunan tarihi mağaralara baskın düzenleyen polis, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 defineciyi suçüstü yakaladı.

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir\'de bulunan tarihi mağara ve mezar odalarında defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ziya Gökalp Mahallesi\'nde antik döneminden kalma mağara ve mezar odası diye adlandırılan yere ani baskın düzenledi. Işık görülen ve jeneratör ile kazma seslerinin geldiği mağara ve mezar odasına düzenlenen baskında N.B., O.K., E.T. ve E.M. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, 1 jeneratör, 1 dalgıç pompa ile 15 metre su hortumu, 1 kazma, 1 kürek, 1 tırmık, 2 elektrik kablosu, 1 vantilatör ve çeşitli aletler ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete getirilerek haklarından işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis kamerasından

-Kaçak kazı yapılan tarihi mağara

-Ele geçirilen kazı malzemeleri



