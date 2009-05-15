Başakşehir’de sulu, gazlı, tekmeli yıkım

Okula gaz bombası - VİDEO

Çocuklar gazdan etkilendi

Gaz bombası eve girdi

Zabıta bölgeden ayrıldı



Cami hoparlöründen anons

61 öğrenci gazdan etkilendi

Yıkım talebi ilçe belediyesinden

'Taş atmayın' derken dayak yedi



2 gazeteci baygınlık geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri, sabah saatlerinde ilçedeki kaçak ve ruhsatsız binaları yıkmak üzere çevik kuvvet ekipleri ve panzer eşliğinde Bayramtepe Mahallesi'ne geldi.Ruhsatsız binaların ve kaçak yapıların yıkılmasına karşı çıkan vatandaşlar, polise taş, sopa ve tuğla parçaları ile saldırdı. Polis de biber gazı sıkarak grubu dağıtmaya çalıştı.Olayda bir körüklü İETT otobüsünün camları kırıldı, lastikleri patlatıldı.Gruba müdahale sırasında kullanılan biber gazından etkilenen Tepe İlköğretim Okulu öğrencilerinden bazıları fenalık geçirdi.Polisin müdahale sırasında kullandığı ''biber gazının'' Tepe İlköğretim Okulu'nun bahçesine düşmesi sebebiyle bazı öğrenciler gazdan etkilendi. Olayı duyan veliler okula geldiler.Aileleri gazdan etkilenerek fenalık geçiren çocukları kucaklarına alarak olay yerinde bekletilen ambulanslara taşıdı. Çocuklara ambulanslarda sağlık ekiplerince müdahale edilirken, ailelerinin sinir krizi geçirdiği gözlendi.Olaylara müdahale eden güvenlik güçlerinin kullandığı gaz bombalarından biri, bir apartmanının üçüncü katındaki daireye isabet etti. Bunun üzerine daireden yoğun şekilde duman çıkmaya başladı. Gazdan etkilenen bir anne ve 4-5 aylık olduğu tahmin edilen bebeği, polis ve yakınları tarafından daireden çıkarıldı. Dışarı çıkarken fenalaşan anne ile bebeği hastaneye kaldırıldı.Güvercintepe Mahallesi'nde kaçak ve ruhsatsız binaların yıkımı nedeniyle vatandaş ile polis arasındaki arbede yaklaşık 6 saattir devam ediyor.Bu arada, olayların yaşandığı sokak ve caddelerdeki bazı araçların camları kırıldı. Kepenk kapatan esnaf olayları dükkanlarının içinden izliyor.Olaylar sırasında bazı gazeteciler de göstericilerin attığı taşlardan, polisin müdahalesi sırasında kullandığı gaz bombası ve tazyikli sudan etkilendi. Bu arada polis, gazdan etkilenen basın mensuplarına yüzlerini yıkaması için su vermeyi de ihmal etmedi.Zabıta ekipleri, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirtilen iki binanın yıkım çalışmalarını tamamlayarak, bölgeden ayrıldı.Öte yandan, Güvercintepe Mahalle Muhtarı İbrahim Dinç, polislerle göstericiler arasında bir süre ara buluculuk yapmaya çalıştı. Göstericilerle görüşen ve talepleri polise ileten Dinç'in bu çabası, sonuç vermedi.Göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki olaylar ara sokaklarda sürüyor.Polis ekipleri ara sokaklarda kendilerine taş ve sopa ile saldırıda bulunanlara, biber gazının yanı sıra panzerlerden renklendirilmiş su da sıkarak müdahale ediyor.Güvercintepe Mahallesi'ndeki yıkımı protesto eden gruba cami hoparlöründen evlerine dönmeleri yönünde anons yapıldı.Olayların sona ermesi için Güvercintepe Merkez Camisi hoparlörlerinden "Yetkililerle görüşüldü. Yıkımlar durduruldu. Polise taş atmayın. Polis de müdahale etmesin. Yetkililerle konuşuldu. Gözaltında 3-5 genç var onlarda bırakılacak. Esnaf dükkanlarını açsın. Hayat normale dönsün. Allah razı olsun" şeklinde anons yapıldı.Bu arada, olaylar sırasında polisin attığı biber gazından etkilenen bir anne ile bebeğini evden çıkardığını anlatan Fahrettin Keskin, olayları dışardan izlediğini ve bir evden duman çıktığını görünce gaz maskesi alarak içeri girdiğini söyledi.Keskin, eve girdiğinde yoğun duman nedeniyle odaların görünmediğini ifade ederek, "Beşikteki bebeği kucağıma alıp dışarı çıkardım. Annesine de yardımcı oldum. Maske olmasına rağmen ben de gazdan etkilendim" dedi.Keskin, bebeğin anne ve babasının da şu an hastanede olduğunu söyledi.Eğitim-Sen İstanbul 7 No'lu Şube Başkanı Azim Şamiloğlu da Tepe İlköğretim Okulu önünde bir açıklama yaparak okul bahçesine biber gazı atılmasına tepki göstererek, gazdan etkilenen 61 öğrenci bulunduğunu öne sürdü.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait bir helikopter de bölgeyi havadan kontrol ediyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir'de kaçak yapılan 2 iş yerinin, ilçe belediyesinin talebi üzerine yıkıldığını bildirdi.Yazılı açıklamada, Başakşehir Belediyesi sınırları içinde yoğun olarak devam eden kaçak inşaatların, ilçe belediyesi zabıta ekipleri tarafından tespit edildiği belirtildi.Kaçak inşaatlarla ilgili yapı tadil tutanağı hazırlanarak, encümende yıkım kararı alındığı ifade edilen açıklamada, "İlçe Belediyesi kaçak inşaatların devam etmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yıkım için iş makinesi ve personel destek talebinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir Belediye ekipleriyle koordineli olarak 2 adet kaçak iş yerinin sabaha karşı yıkım çalışmalarını tamamladı" denildi.Olaylar sorasında polisten dayak yiyen bir esnaf ise yaşadıklarını CNN Türk'e şöyle anlattı: "Ben ateş çocuklara taş atmayın diyordum. Sonra bana su sıktılar. Daha sonra ben polislere neden bana su sıkıyorsunuz dedim. Daha sonra polis bana geldi şerefsiz sen ne yapıyorsun dedi, ben bir şey yapmıyorum dedim. Sonra tokatladı beni daha sonra da tekme attı. Bende orada oturduğum için oradaydım. O polisten şikayetçi olacağım."Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bazı kaçak yapıların yıkımı sırasında çıkan olaylar sona erdi.Yaklaşık 9 saat süren gerginliğin ardından mahalle sakinleşirken, göstericiler de dağıldı.Polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.Bir polis helikopteri tarafından bölge havadan kontrol ediliyor.Bu arada, ara sokaklarda polislerle göstericiler arasında yaşanan kovalamaca sırasında çekim yapmaya çalışan AA İstanbul Bölge Müdürlüğünde görevli kameraman Kenan Yeşilyurt ile İHA kameramanı Hakkı Öz, biber gazından etkilenerek baygınlık geçirdi.Yeşilyurt ve Öz ile bayılan bir başka gazeteciye, çevredeki polisler yüzlerine su serperek yardımcı oldu.Polislerle göstericiler arasındaki kovalamacayı görüntülemeye çalışan gazeteciler göstericiler tarafından tartaklanırken, bazı gazetecilerin kameralarına zarar verildi.Olaylar sırasında çevredeki bazı iş yerleri ve araçlar da atılan taşlardan zarar gördü.